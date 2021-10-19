У МОЗ пояснили, які вакцини від коронавірусу кращі для вагітних

Вакцинація від коронавірусу для вагітних на будь-якому терміні не має негативного впливу на плід або на майбутню маму, при цьому сама хвороба частіше загрожує привести до ускладнень і навіть смерті.

Про це 19 жовтня передали в прес-службі МОЗ.

Ризики для вагітних при коронавірусі

Жінки в положенні, заражені COVID-19, потрапляють до реанімації та під апарат штучної вентиляції легенів частіше, ніж невагітні. А згідно з даними Центрів з контролю і профілактики захворювань в США (CDC), майбутні мами з симптоматичним перебігом COVID-19 мають на 70% вище ризик померти.

Також медики попереджають, що коронавірус під час вагітності пов'язаний з підвищеною ймовірністю передчасних пологів (народження дитини раніше 37-го тижня) і госпіталізації новонародженого в палату інтенсивної терапії.

Вакцинація для вагітних

Щеплення від COVID-19 під час вагітності не становлять небезпеки ані для жінки, ані для малюка, і не здатні привести до їх зараження, позаяк жодна з вакцин не містить живий вірус.

У МОЗ звернули увагу, що користь вакцинації як для вагітної, так і для дитини "набагато більше, ніж будь-які потенційні ризики", і саме щеплення здатне захистити від важкого перебігу COVID-19.

При виборі вакцин для щеплення вагітних, варто надавати перевагу вакцинам на платформі мРНК - в Україні це Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

"Мільйони майбутніх матерів у всьому світі щеплені від COVID вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech без жодних негативних наслідків для них або дитини", - йдеться в повідомленні.