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В Минздраве объяснили, как бесплатно сделать КТ: инструкция

Автор: Владимир Костырин

В Украине граждане могут получить направление на компьютерную томографию для определения состояния органов грудной клетки и пройти процедуру бесплатно.

Об этом 14 октября передали в пресс-центре Минздрава Украины.

Речь идет, в частности, о ситуации, когда невозможно провести ПЦР-тест на коронавирус, наличие дыхательной недостаточности или существования сопутствующих патологий и случаи отрицательного ПЦР-теста и общее тяжелое состояние пациента.

Что нужно для бесплатного КТ: инструкция

  • Электронное направление на обследование выписывает семейный или лечащий врач, к которому обращается пациент. В документе, который можно получить на смартфон, указывается только код услуги и информация о заведении и враче, который и создал это Е-направление.
  • Затем пациент выбирает медучреждение, которое предоставляет амбулаторную помощь по контракту с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Так, больница или поликлиника должна предоставлять услуги по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение, лечение и реабилитация пациентов в амбулаторных условиях". Найти необходимую больницу можно по этой ссылке, или позвонив в контакт-центр НСЗУ на номер 16-77.
  • Связавшись с такой поликлиникой и уточнив, есть ли там аппарат для проведения КТ (томограф) и врач, который его может сделать, пациент должен записаться на обследование и прийти в определенное время для проведения бесплатного КТ.
  • Если же пациент находится на лечении в стационаре, то все необходимые обследования проводятся в той больнице, куда был госпитализирован.

Ранее в Минздраве Украины объяснили, нужно ли делать компьютерную томографию во время COVID-19.

Напомним, что в Украине расширили программу "Доступні ліки", согласно которой пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой или диабетом II типа могут получить лекарства бесплатно или с незначительной доплатой.

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Министерство здравоохранения Украины