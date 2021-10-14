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У МОЗ пояснили, як безплатно зробити КТ: інструкція

Автор: Володимир Костирін

В Україні громадяни можуть отримати направлення на комп'ютерну томографію для визначення стану органів грудної клітини і пройти процедуру безплатно.

Про це 14 жовтня передали в прес-центрі МОЗ України.

Йдеться, зокрема, про ситуації, коли неможливо провести ПЛР-тест на коронавірус, наявність дихальної недостатності або існування супутніх патологій та випадки негативного ПЛР-тесту і загальний важкий стан пацієнта.

Що потрібно для безплатного КТ: інструкція

  • Електронне направлення на обстеження виписує сімейний або лікуючий лікар, до якого звертається пацієнт. У документі, який можна отримати на смартфон, вказується тільки код послуги та інформація про заклад і лікаря, який і створив це Е-направлення.
  • Потім пацієнт обирає медзаклад, який надає амбулаторну допомогу за контрактом з Національною службою здоров'я України (НСЗУ). Так, лікарня або поліклініка має надавати послуги за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах". Знайти необхідну лікарню можна за цим посиланням або зателефонувавши в контакт-центр НСЗУ на номер 16-77.
  • Зв'язавшись з такою поліклінікою та уточнивши, чи є там апарат для проведення КТ (томограф) і лікар, який його може зробити, пацієнт повинен записатися на обстеження і прийти в певний час для проведення безоплатного КТ.
  • Якщо ж пацієнт знаходиться на лікуванні в стаціонарі, то всі необхідні обстеження проводяться в тій лікарні, куди був госпіталізований.

Раніше в МОЗ України пояснили, чи потрібно робити комп'ютерну томографію під час COVID-19.

Нагадаємо, що в Україні розширили програму "Доступні ліки", згідно з якою пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою або діабетом II типу можуть отримати ліки безплатно або з незначною доплатою.

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Мінстерство охорони здоров'я України