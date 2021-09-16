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В Минздраве назвали симптомы очень агрессивного рака, которым можно заболеть в любом возрасте

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Четверг 16 сентября 2021 16:01
В Минздраве назвали симптомы очень агрессивного рака, которым можно заболеть в любом возрасте Фото: Медики назвали симптомы очень агрессивного рака (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

В Минздраве назвали главные симптомы агрессивного рака, которым можно заболеть в любом возрасте. Речь идет о лимфоме - злокачественном опухолевом заболевании лимфатической системы.

О симптомах лимфомы рассказали сотрудники Национальной службы здоровья Украины на брифинге.

Первичные симптомы заболевания

  • безболезненное увеличение лимфоузлов,
  • ночная потливость,
  • резкая потеря массы тела,
  • повышение температуры тела,
  • утомляемость,
  • кашель.

Если возникают такие симптомы, необходимо, прежде всего, обратиться к своему лечащему врачу, который вас отсмотрит и назначит необходимые анализы.

Это бесплатно для любого человека, который подписал декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром.

Диагностические исследования для пациентов с подозрением на онкозаболевания, а также для пациентов в ремиссии, оплачиваются амбулаторным пакетом.

Медики рассказали, что в оплату этого пакета заложены средства на необходимый объем медицинских услуг, в которых нуждается пациент.

Напомним, известный киевским дизайнер нуждается в помощи. Семья Андрея Цабанова столкнулась со страшным диагнозом. У его отца врачи диагностировали рак, и метастазы проникли в другие органы.

Мы также писали о том, что медики назвали первые симптомы Альцгеймера.

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