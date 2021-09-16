У МОЗ назвали симптоми дуже агресивного раку, яким можна захворіти в будь-якому віці
У МОЗ назвали головні симптоми агресивного раку, яким можна захворіти в будь-якому віці. Йдеться про лімфому - злоякісне пухлинне захворювання лімфатичної системи.
Про симптоми лімфоми розповіли співробітники Національної служби здоров'я України на брифінгу.
Первинні симптоми захворювання
- безболісне збільшення лімфовузлів,
- нічна пітливість,
- різка втрата маси тіла,
- підвищення температури тіла,
- утомлюваність,
- кашель.
Якщо виникають такі симптоми, необхідно, перш за все, звернутися до свого лікаря, який вас перегляне і призначить необхідні аналізи.
Це безкоштовно для будь-якої людини, яка підписала декларацію з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром.
Діагностичні дослідження для пацієнтів з підозрою на онкозахворювання, а також для пацієнтів в ремісії, оплачуються амбулаторним пакетом.
Медики розповіли, що в оплату цього пакету закладені кошти на необхідний обсяг медичних послуг, яких потребує пацієнт.
Нагадаємо, відомий київським дизайнер потребує допомоги. Сім'я Андрія Цабанова зіткнулася зі страшним діагнозом. У його батька лікарі діагностували рак, і метастази проникли в інші органи.
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