В Минздраве назвали две приоритетные вакцины в Украине

В Минздраве рассказали про две приоритетные вакцины в Украине, иммунизация которыми будет проводиться в первую очередь.

Дело в том, что у партии этих препаратов срок годности истекает уже осенью этого года. Таким образом в Минздраве планируют максимально эффективно их использовать. Конечно же препаратами с истекшим сроком прививать не будут.

Речь идет о AstraZeneca, которой осталось около 3 млн доз на областных складах, ее пригодность истекает в октябре-ноябре, а также 1,1 млн доз Pfizer со сроком до конца ноября и конца декабря.

"В среднем Украина делает 120-150 тыс. прививок в течение суток и около миллиона в течение недели. Поэтому это количество реально использовать до конца срока годности", - заявил Кузин.

Чтобы максимально эффективно использовать препараты, их планируют распределять по регионам.

По его словам, вакцины будут перераспределять между регионами, чтобы максимально не потерять ни одной дозы.

В то же время первой будет использоваться в стране именно такая вакцина, срок годности которой подходит к концу. То есть в первую очередь иммунизация будет проводиться препаратами AstraZeneca и Pfizer.