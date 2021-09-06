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COVID-вакцинация в сезон гриппа и ОРВИ: главный санврач сделал важное заявление

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Понедельник 06 сентября 2021 14:20
COVID-вакцинация в сезон гриппа и ОРВИ: главный санврач сделал важное заявление Фото: Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Игорь Кузин, главный санитарный врач, рассказал, можно ли совмещать вакцинацию от коронавируса и сезонного гриппа в период эпидемвсплеска острых респираторных инфекций.

Об этом он рассказал в эфире "Сніданка з 1+1".

По словам главсанврача, в Министерстве здравоохранения украинцам рекомендуют в период обострения сезонных болезней делать прививки, чтобы избежать заражения.

"ОРВИ и сезонные болезни будут. Ожидается такой же эпидсезон, как и в прошлом году. Специфического или более активного не ожидается", - заявил Кузин.

При этом не стоит отказываться от прививки против гриппа, если вы планируете вакцинироваться от COVID-19, либо уже получили первую дозу и ждете вторую.

Однако надо соблюдать интервал в 14 дней между прививками против этих инфекционных болезней.

"Допустимо сочетание вакцины от коронавируса и сезонного гриппа. Это даже рекомендовано. Рекомендуют делать интервал между двумя прививками 14 суток - две недели. Ожидать от вакцинации от гриппа, а затем переходить на ковид-вакцинацию. Можно делать прививку от гриппа между первой вакциной от коронавируса и между второй, но нужно, чтобы было в разнице 14 дней", - пояснил главный санитарный врач.

Ранее Игорь Кузин также сообщил, что эпидемическая ситуация в Украине ухудшается. По его словам, локдаун в Украине могут ввести в ноябре.

Напомним, что на 6 июня в стране обнаружили 773 новых заражения коронавирусом. Больше всего случаев в Киеве, Черновицкой и Одесской областях.

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