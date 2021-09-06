COVID-вакцинация в сезон гриппа и ОРВИ: главный санврач сделал важное заявление

Игорь Кузин, главный санитарный врач, рассказал, можно ли совмещать вакцинацию от коронавируса и сезонного гриппа в период эпидемвсплеска острых респираторных инфекций.

Об этом он рассказал в эфире "Сніданка з 1+1".

По словам главсанврача, в Министерстве здравоохранения украинцам рекомендуют в период обострения сезонных болезней делать прививки, чтобы избежать заражения.

"ОРВИ и сезонные болезни будут. Ожидается такой же эпидсезон, как и в прошлом году. Специфического или более активного не ожидается", - заявил Кузин.

При этом не стоит отказываться от прививки против гриппа, если вы планируете вакцинироваться от COVID-19, либо уже получили первую дозу и ждете вторую.

Однако надо соблюдать интервал в 14 дней между прививками против этих инфекционных болезней.

"Допустимо сочетание вакцины от коронавируса и сезонного гриппа. Это даже рекомендовано. Рекомендуют делать интервал между двумя прививками 14 суток - две недели. Ожидать от вакцинации от гриппа, а затем переходить на ковид-вакцинацию. Можно делать прививку от гриппа между первой вакциной от коронавируса и между второй, но нужно, чтобы было в разнице 14 дней", - пояснил главный санитарный врач.