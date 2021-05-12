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Украинцев просят не использовать "Дию" для фото разных частей своего тела

Автор: Styler

Министерство здравоохранения просит украинцев не фотографировать вместо себя собак, детей, технику и прочее в приложении "Дия" для самоизоляции.

Об этом на брифинге 12 мая сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

Почему нужно использовать "Дию" по назначению

Заместитель министра попросил пользователей не играться с приложением, ведь это может вызвать проблемы с верификацией.

"Мы часто стали фиксировать такие вопросы, когда люди в приложении "Дия" фотографируют детей, животных, себя в зеркалах, свои фотографии, части тела... И, конечно, возникают вопросы, что потом приложение не работает при верификации", - сказал Кучер.

Он также попросил, чтобы "все относились к этому серьезно", потому что обмен данными "четко отлаженный".

"У нас есть вся информация о нарушителях", - добавил Кучер.


Напомним, что приложение "Дій Вдома" предназначено для контакта с человеком, который находится на самоизоляции после возвращения из-за границы, и контроля за соблюдением карантина.

Напомним, что нарушителей самоизоляции в Украине будут контролировать несколько ведомств.

Также недавно мы рассказывали водителям, что делать, если права не отображаются в приложении "Дия".

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