В Минюст на работу взяли пожизненно осужденную: это не просто заработок

Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська на своей Facebook-странице.

Министр отметил, что женщина с пожизненным заключением работает нормально и ею довольны.

"Ну как и обещал рассказываю: пожизненную заключенную я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны", — сказал министр.

Малюська считает, что такие люди не должны сидеть на шее у государства, а должны работать на его благо.

"На шее у государства сидеть крайне нежелательно. А в ситуации с пожизненным это не просто заработок, но и ресоциализация — главная цель, ради которой тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков. Ради нашей с вами безопасности", — резюмировал глава Минюста.

Интересно, что тайной так и осталось, на какую должность взяли эту женщину.