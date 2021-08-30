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У Мін'юст на роботу взяли довічно засуджену: це не просто заробіток

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Київ, Понеділок 30 серпня 2021 10:34
У Мін'юст на роботу взяли довічно засуджену: це не просто заробіток Фото: у Мін'юсті працює довічно ув'язнена жінка (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Міністерство юстиції взяло на роботу жінку, яка засуджена довічно.

Про це повідомив глава Мін'юсту Денис Малюська на своїй Facebook-сторінці.

Міністр зазначив, що жінка з довічним ув'язненням працює нормально і нею задоволені.

"Ну як і обіцяв розповідаю: довічну ув'язнену я на роботу в Мін'юст таки взяв. Працює нормально. Роботодавець і працівник задоволені", — сказав міністр.

Малюська вважає, що такі люди не повинні сидіти на шиї у держави, а повинні працювати на її благо.

"На шиї у держави сидіти вкрай небажано. А в ситуації з довічним це не просто заробіток, а й ресоціалізація — головна мета, заради якої витрачаються мільярди гривень платників податків. Заради нашої з вами безпеки", - резюмував глава Мін'юсту.

Цікаво, що таємницею так і залишилося, на яку посаду взяли цю жінку.

Нагадаємо, що раніше у київському СІЗО на Лук'янівці зробили ремонт у безкоштовних камерах. Тепер вони дуже відрізняються від тих, що були раніше.

Також ми повідомляли, що у київському СІЗО виявили грубі порушення.

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Міністерство юстиції України
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