У Мін'юст на роботу взяли довічно засуджену: це не просто заробіток

Про це повідомив глава Мін'юсту Денис Малюська на своїй Facebook-сторінці.

Міністр зазначив, що жінка з довічним ув'язненням працює нормально і нею задоволені.

"Ну як і обіцяв розповідаю: довічну ув'язнену я на роботу в Мін'юст таки взяв. Працює нормально. Роботодавець і працівник задоволені", — сказав міністр.

Малюська вважає, що такі люди не повинні сидіти на шиї у держави, а повинні працювати на її благо.

"На шиї у держави сидіти вкрай небажано. А в ситуації з довічним це не просто заробіток, а й ресоціалізація — головна мета, заради якої витрачаються мільярди гривень платників податків. Заради нашої з вами безпеки", - резюмував глава Мін'юсту.

Цікаво, що таємницею так і залишилося, на яку посаду взяли цю жінку.