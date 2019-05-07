Міняю капустину на квартиру в Києві: самые забавные мемы о подорожании овощей

Цены на одни из самых популярных овощей в Украине - лук и капусту, стремительно возростают. В сети распространяются мемы, который высмеивают небывалое подорожание таких необходимых для рациона украинца продуктов.

Мемы с луком и капустой - в сети высмеивают подорожание овощей (фото: соцсети)

Так, цена на лук подскочила уже до около 40 гривен, а килограмм белокочанной капусты ныне обходится в 30-40 гривен.

Если без капусты еще можно обойтись день-другой, то лук - это обязательная составляющая первых и многих вторых блюд традиционной украинской кухни.

Мемы с луком и капустой - в сети высмеивают подорожание овощей (фото: соцсети)

А поскольку смех - это лучшее средство от стресса, украинцы создают и распространяют забавные мемы с овощами.

Мемы с луком и капустой - в сети высмеивают подорожание овощей (фото: соцсети)

Напомним, эксперты дали прогноз относительно снижения цен на ранние сезонные овощи в этом году. Данное явление связано с тем, что в этом сезоне посадили больше ранних овощей, чем в предыдущие годы.

Ранее мы писали, что в Украине резко подешевел популярный овощ. Эксперты рассказали, с чем это связано.