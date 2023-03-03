Коли в Україну прийде справжня тепла весна: свіжий прогноз синоптиків

Погода в Україні поволі змінюватиметься в бік потепління, але зима поки що заявлятиме про свої права і снігом, і похолоданням. Тим не менш, вже з середини березня ми відчуємо, що весна вже йде.

Дізнайтеся нижче в матеріалі Styler прогноз погоди на березень 2023.

Погода готує українцям "сюрприз"

За прогнозом народного синоптика Станіслава Щедріна, вже від 2-3 березня в Україні починається тенденція хоч і повільного, але стійкого потепління.

Найближчі 10 днів по всій країні температура повітря стійко триматиметься вище нуля, лиш ночами ще будуть невеликі мінуси. Ближче до середини березня ймовірне повернення зимових атмосферних явищ.

"Стосовно опадів, періодично повсюди проходитимуть опади у вигляді дощів, 6-7 березня окрім півдня, можливі невеликі дощі з переходом в мокрий сніг, 9-10 числа, знов по всій державі під впливом циклону з заходу, пройдуть дощі подекуди сильні, не виключений мокрий сніг", - розповів синоптик.

А от з 12-13 числа погода, за словами Щедріна, приготує "дуже гарний сюрприз".

Що говорять синоптичні ресурси

За прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура в березні передбачається 2-7 градусів тепла, що на 2 градуси вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується в межах норми, лише у східних областях дещо менше за норму.

Ресурс Gismeteo показує на синоптичних картах (за даними для Києва), що підвищення температури до +10 ймовірне вже 8 березня, проте таке потепління буде короткочасним і прийде разом з дощами.

10-11 березня ймовірне зниження температури до нуля вдень, -5 вночі, сніг.

Згодом температура трохи підвищиться, але різкого потепління не передбачається. Підвищення до +10, більше сонця, ймовірні ближче до кінця березня.

Погода в Києві в березні (скриншот)