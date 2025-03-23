Мінус 10 кг! Ось як треба робити макіяж, аби вилиці були "гострими", а обличчя худим (відео)
Не секрет, що завдяки вдалому макіяжу можна зробити обличчя худим та підкреслити вилиці. Візуальний ефект дають вдалі лінії, які створюють хайлайтером, рум'янами та іншими косметичними засобами для контурінга.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео польського блогера Якуба Валевського з його Instagram.
Як робити мейкап, аби обличчя виглядало худим
Так, блогер показав типові помилки у макіяжі. Не слід наносити скульптор під щічками та так, аби на обличчі була вигнута донизу лінія.
Також не варто наносити рум'яна надто близько до очей та посередині. Окрім цього, врахуйте силу хайлайтера - він може створити невдалі акценти та додати вам зайвий об'єм.
Тому блогер показав, як правильно наносити рум'яна й скульптор. Починайте темну лінію від вуха, ведіть її вздовж вилиці та заводьте донизу.
У вас має бути вигнута доверху акцентна тінь. Над нею наносіть рум'яна (як показано на відео) і спробуйте повторити всі рухи блогера.
За його словами, такий макіяж подарує вау-ефект - мінус 10 кілограмів, які візуально приховає косметика. Не слід недооцінювати силу мейкапу, адже з ним ви можете створити саме ті лінії, про які давно мріяли. Навіть якщо ваші вилиці важко назвати "гострими", спробуйте підкреслити їх темним бронзером.