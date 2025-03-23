Минус 10 кг! Вот как нужно делать макияж, чтобы скулы были "острыми", а лицо худым (видео)

Не секрет, что благодаря удачному макияжу можно сделать лицо худым и подчеркнуть скулы. Визуальный эффект дают удачные линии, которые создают хайлайтером, румянами и другими косметическими средствами для контуринга.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео польского блогера Якуба Валевского из его Instagram .

Как делать макияж, чтобы лицо выглядело худым

Так, блогер показал типичные ошибки в макияже. Не следует наносить скульптор под щечками и так, чтобы на лице была изогнутая книзу линия.

Также не стоит наносить румяна слишком близко к глазам и посередине. Кроме этого, учтите силу хайлайтера - он может создать неудачные акценты и придать вам лишний объем.

Поэтому блогер показал, как правильно наносить румяна и скульптор. Начинайте темную линию от уха, ведите ее вдоль скулы и заводите вниз.

У вас должна получиться изогнутая кверху акцентная тень. Над ней наносите румяна (как показано на видео) и попробуйте повторить все движения блогера.

По его словам, такой макияж подарит вау-эффект - минус 10 килограммов, которые визуально скроет косметика. Не следует недооценивать силу мейкапа, ведь с ним вы можете создать именно те линии, о которых давно мечтали. Даже если ваши скулы трудно назвать "острыми", попробуйте подчеркнуть их темным бронзером.