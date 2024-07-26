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Минуле увірветься в життя трьох знаків Зодіаку. На кого чекає перевірка на міцність

До яких знаків Зодіаку можуть повернутися колишні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

До кінця цього літа у життя представників трьох знаків Зодіаку увірветься минуле. Проте навряд чи це буде приємним подарунком для всіх.

Кому варто готуватися до випробувань на міцність, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Spiritualify.

Діва

У ваше життя спробує повернутися людина, яку ви намагалися забути. І вона попросить другий шанс. Тільки вам вирішувати, як вчинити та чи прийняти її назад.

Зустріч з минулим може виявитися неприємною. Однак якщо ви навчитеся не приймати все надто близько до серця, буде набагато легше.

Близнюки

Готуйтеся до несподіваних новин. Людина, яку ви колись вважали своїм другом чи навіть партнером, вирішить відновити з вами спілкування. Однак поруч не буде того, хто дасть мудру пораду і підкаже, як правильно вчинити.

Від долі не втекти. І якщо ви розумієте, що готові знову ризикнути, чому б і ні? Важливо лише зважити всі "за" та "проти".

Козоріг

Постарайтеся не нервувати. Хтось буде наполегливо дошкуляти вам питаннями. Швидше за все, цією людиною буде та, про кого б ви не хотіли навіть згадувати.

Дайте відсіч і не прогинайтеся під тиском людину, яка знає, як вами маніпулювати. Ви маєте можливість поставити кривдника на місце. Наберіться сміливості та вірте у свої сили.

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