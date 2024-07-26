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Прошлое ворвется в жизнь трех знаков Зодиака. Кого ждет проверка на прочность

К каким знакам Зодиака могут вернуться бывшие (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

До конца этого лета в жизнь представителей трех знаков Зодиака ворвется прошлое. Однако едва ли это будет приятным подарком для всех.

Кому стоит готовиться к испытаниям на прочность, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Дева

В вашу жизнь попытается вернуться человек, которого вы пытались забыть. И он попросит второй шанс. Только вам решать, как поступить и принять ли его обратно.

Встреча с прошлым может оказаться неприятной. Однако если вы научитесь не принимать все слишком близко к сердцу, будет намного легче.

Близнецы

Готовьтесь к неожиданным новостям. Человек, которого вы когда-то считали своим другом или же даже партнером, решит возобновить с вами общение. Однако рядом не будет того, кто даст мудрый совет и подскажет, как правильно поступить.

От судьбы не убежать. И если вы понимаете, что готовы снова рискнуть, почему бы и нет? Важно лишь взвесить все "за" и "против".

Козерог

Постарайтесь не нервничать. Кто-то будет настойчиво донимать вас вопросами. Скорее всего, этим человеком будет тот, о ком бы вы не хотели даже и вспоминать. 

Дайте отпор и не прогибайтесь под давлением человека, который знает, как вами манипулировать. У вас есть возможность поставить обидчика на место. Наберитесь смелости и верьте в свои силы.

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