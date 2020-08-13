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В Минске маленький мальчик раздавал конфеты протестующим: трогательное видео

Минск, Четверг 13 августа 2020 19:52
В Минске маленький мальчик раздавал конфеты протестующим: трогательное видео
В Минске ребенок раздавал конфеты протестующим (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Беларуси происходят протесты в разных городах страны пятый день подряд

Протесты в Беларуси продолжаются уже пятый день после президентских выборов, и в разных городах страны митингующие организовывают Цепи солидарности на улицах и площадях. В Минске прохожие поддерживают активистов, и некоторые дарят людям цветы и сладости.

В сети появилось видео, как женщина с коляской и маленьким сыном угощают конфетами стоящих в "цепи" митингующих, которые держат в руках букеты цветов. Как передали на Telegram-канале Nexta, случай зафиксировали в районе Малиновки.

"На Малиновке мальчик с мамой угощает людей, которые стоят в цепи", - говорится в публикации.

Видео: В Минске мама и маленьким сыном угощали протестующих конфетами

В Гродно люди возле дороги выстроились в длинную "цепь" и машут цветами проезжающим мимо автомобилистам, которые в качестве "высказывания" протестов используют сигналы.

Видео: Цепь солидарности в Гродно

Также отмечается, что подобные акции продолжаются по всей стране. Среди участников подобных "цепей" можно увидеть не только простых граждан, но и работников важнейших отраслей производства, учителей и медицинских работников. Так, медики выходят на акцию второй день подряд и скандируют "Жыве Беларусь!"

Видео: В Минске медики вышли на акцию протеста

Сообщается, что в Cеребрянке в протестах участвовали несколько бригад скорой помощи.

Видео: Медики протестуют в Гродно

В Минске маленький мальчик раздавал конфеты протестующим: трогательное видео

Медики бастуют в Бресте (фото: t.me/nexta_live)

Ранее сообщалось, что в Беларуси силовики стали переходить на сторону демонстрантов.

Также мы писали о том, что в Беларуси в Гродно ОМОН протаранил авто с ребенком внутри, и пятилетняя девочка была госпитализирована.

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