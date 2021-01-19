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В Минобразования сделали заявление об учебе детей после локдауна

Автор: Людмила Жукова

Министр образования и науки Сергей Шкарлет считает, что после окончания локдауна 24 января ученики старших и младших классов должны вернуться к обычному обучению в школы.

Об этом министр проинформировал в своем Telegram.

По его словам, дети с 9 по 11 класс должны снова вернуться за парты, а ученики выпускных классов к смешанной форме обучения.

"После завершения усиленных карантинных мероприятий, при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации, учащиеся выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения. В областях, где показатели заболеваемости СOVID-19 будут контролируемыми, буду поднимать вопрос о возвращении школьников 9-х и 11-х классов за парты", – написал Шкарлет.

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Министр отметил, что также планируется восстановление полноформатного или смешанного обучения для школьников других классов. Уже сейчас идут консультации с главным санврачом Виктором Ляшко.

"Продолжаются соответствующие консультации с министром здравоохранения Максимом Степановым и главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко", - добавил он.

Напомним, что ранее Шкарлет говорил, что в Министерстве образования и науки считают целесообразным вернуть обычную форму образования для начальной школы. Остальные классы должны обучаться, как минимум, в смешанной форме.

Также мы сообщали, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, при каких условиях сфера культуры, гостеприимства и креативные индустрии смогут выйти из карантина.

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