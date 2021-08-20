В Минобразования рассказали, как будут учиться дети с 1 сентября: есть новые нюансы

Учебный год для детей в Украине начнется в очном режиме, но есть несколько нюансов.

О них рассказал "Фактам" начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко.

Через 10 дней уже стартует обучение в школах и родители волнуются, нужно ли будет прививать детей. К этому никто обязывать не будет, отметил Кононенко.

Вакцинировать будут только учителей и персонал учебных заведений.

"По информации Министерства здравоохранения, которой мы сейчас располагаем, ни одного директивного указания по вакцинации детей не поступало", — уточнил чиновник.

Будут ли прививать 80% учителей?

Кононенко напомнил, что в постановлении КМУ о вакцинации сказано, что 80% персонала школ должно быть вакцинировано. Речь идет абсолютно о всем персонале учебного заведения.

Только при таком исходе е школы начинают работать с 1 сентября. В случае несоответствия школы с такими требованиями - школа будет работать в дистанционном режиме.

За соблюдением этого правила должен следить директор, который отвечает за все, что происходит в учреждении. Органы местного самоуправления — исполкомы сельских, поселковых, городских советов должны контролировать самого директора.