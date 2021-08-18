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В Одесской области планируют перенести начало учебного года: причина

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Одесская область, Среда 18 августа 2021 14:24
В Одесской области планируют перенести начало учебного года: причина фото: начало учебного года хотят отложить до 20 сентября (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

В Одесской области предлагают отложить начало учебного года до 20 сентября. Местные власти хотят продлить курортный сезон.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесской областной государственной администрации (ОГА).

В ОГА считают, что продление курортного сезона увеличит поступления в бюджет и предоставит рабочие места жителям региона.

"Исторически сложилось, что курортный сезон в Одесской области обычно начинался с середины мая. Однако в последние годы наблюдается тенденция изменения климатических условий: май и июнь сопровождаются частыми осадками, ветрами и отсутствием тепла, а о сентябре туристы отзываются как о "бархатном сезоне" - лучшее время для приезда в приморские регионы Одесской, Николаевской и Херсонской областей", - сообщили в ОГА.

По предварительным подсчетам ученых, в течение сентября 2021 года приморские регионы могут дополнительно получить около 600 млн грн в местные бюджеты в сфере "индустрии гостеприимства и экономики впечатлений" (с предоставлением сопутствующих услуг), из которых 50% приходится на Одесскую область.

Для того, чтобы перенести начало учебного года на 20 сентября, нужно внести изменения в Закон Украины «О полном среднем образовании», согласно которому школьники должны учиться ровно 175 дней в году.

Напомним, что министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что с 1 сентября школы будут работать в обычном формате без смешанного или дистанционного форматов обучения.

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Одесса Учебный год
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