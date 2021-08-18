В Одесской области планируют перенести начало учебного года: причина

В ОГА считают, что продление курортного сезона увеличит поступления в бюджет и предоставит рабочие места жителям региона.

"Исторически сложилось, что курортный сезон в Одесской области обычно начинался с середины мая. Однако в последние годы наблюдается тенденция изменения климатических условий: май и июнь сопровождаются частыми осадками, ветрами и отсутствием тепла, а о сентябре туристы отзываются как о "бархатном сезоне" - лучшее время для приезда в приморские регионы Одесской, Николаевской и Херсонской областей", - сообщили в ОГА.

По предварительным подсчетам ученых, в течение сентября 2021 года приморские регионы могут дополнительно получить около 600 млн грн в местные бюджеты в сфере "индустрии гостеприимства и экономики впечатлений" (с предоставлением сопутствующих услуг), из которых 50% приходится на Одесскую область.

Для того, чтобы перенести начало учебного года на 20 сентября, нужно внести изменения в Закон Украины «О полном среднем образовании», согласно которому школьники должны учиться ровно 175 дней в году.