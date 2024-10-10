Мінливий Місяць влаштує непростий четвер: астрологічний прогноз на 10 жовтня

Вже 10 жовтня, у четвер, Місяць опиниться у двох градусах - спочатку у дуже гарному, а потім - у несприятливому. Окрім цього, на цей день можуть вплинути інші фактори.

Есклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова склала повний прогноз й назвала важливі поради цього дня.

Прогноз астропогоди на 10 жовтня

Цього дня варто відмовитися від нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, авантюр і далеких подорожей. Окрім цього, настає критична фаза Місяця.

"Після 15:32 (за київським часом) - несприятливий період для відвідування перукарні. Після 15:32 (за київським часом) - стресовий період, енергетика доби негативно впливає на людину. Можливі тривоги, страхи, похмурі думки, легко піддатися ілюзіям, обману, спокусам. Проявлені егоїзм і гординя призведуть до поганих наслідків", - розповіла Соловйова.

"Не проявляйте негативні емоції. Неправильне використання енергії призведе до погіршення здоров’я. Найкращий захист - духовна гармонія та рівновага. Трансформуйте свої страхи на позитивні якості за допомогою методів психокорекції. Завершуйте поточні справи, займайтесь рутинною працею", - додала вона.

У четвер настає день справедливості, відданості, чесності, вірності обов’язкам. А тому допомагайте тим, хто цього потребує, пробачайте тих, хто вас образив.

Ця доба сприятлива для гармонізації відносин з оточуючими. Приділіть увагу родині та дітям, хатнім питанням.

Гороскоп на 10 жовтня (ілюстрація: GettyImages)

Астролайфхаки на четвер

"10 жовтня - день Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і багатих можливостей. До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках️. Це - найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи", - розповіла експерт.

"Однак це сприятливо для тих, хто пов'язаний з літературною та видавничою діяльністю, подорожами, підприємництвом і великим бізнесом. До 4-го лютого 2025 року Юпітер буде ретроградним", - також зазначила вона.

Цього дня уникайте балакучості та непослідовності, особливо, якщо це стосується засобів комунікацій, різноманітних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання.

За словами Соловйової, можна збалансувати юпітеріанські енергії використанням в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори.

"Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, пов’язані з бізнесом, юриспруденцією, подорожами, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного: мови, закордонних стосунків, міжнародного співробітництва тощо", - пояснила астролог.

Що треба зробити 10 жовтня (ілюстрація: freepik.com)

Як на цей день вплине фаза Місяця

"10-го жовтня з 07:20 до 09:09 Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у королівському градусі Козерогу️", - розповіла Соловйова.

За її словами, планети та світила, що потрапляють до цієї зони потужної позитивної енергії королівських градусів, здатні істотно впливати на людей. Цей вплив дозволяє повною мірою реалізувати надані можливості.

"Королівські градуси створюють фактор везіння, успіху, удачливості, задоволеності своїм життям. Це градуси оптимізму, радості, очікування та здобуття дива в житті. Цей градус у Козерозі вважається символом пошани та поваги. Особливим чином він впливає на ситуації, які пов'язані з виконанням будь-яких завдань і досягненням цілей", - наголосила астролог.

Окрім цього, цей градус уособлює заступництво високопосадовців і надання допомоги у важкі хвилини. Також його характеристики: висока самооцінка, задоволеність життям (особливо її другою половиною, коли людина досягає зрілого віку), прекрасні стосунки з оточуючими. Таке положення сприятливе для організаторів, адміністраторів, керівників.

Що заборонено робити у четвер (ілюстрація: freepik.com)

"Але 10-го жовтня з 22:00 до 23:48 Місяць буде у руйнівному градусі Козерогу️.

Руйнівний градус - це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість. У Козерозі цей градус несе песимізм, душевний надлом, руйнування мети, втрату особистої свободи та незалежності, перебільшену самовпевненість, фізичну силу, постійність, стійкість, завзятість", - розповіла Соловйова.

"Це градус величезної мудрості: він все знає, все розуміє, всі великі закони йому відкриваються. У нього є все, крім кохання. Він має магічні здібності, це чорний геній. Не призначайте на цей період важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Місяця", - додала вона.

Він приносить випробування на міцність, витривалість, стійкість та витримку.

Він притягує події, які змушують страждати, проходити негативні ситуації, які можуть підштовхнути до розчарування у житті, песимізму, зневіри.