Переменчивая Луна устроит непростой четверг: астрологический прогноз на 10 октября

Уже 10 октября, в четверг, Луна окажется в двух градусах - сначала в очень хорошем, а затем - в неблагоприятном. Кроме того, на этот день могут повлиять другие факторы.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева составила полный прогноз и назвала важные советы этого дня.

Прогноз астропогоды на 10 октября

В этот день следует отказаться от новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, авантюр и дальних путешествий. Кроме этого, наступает критическая фаза Луны.

"После 15:32 (по киевскому времени) - неблагоприятный период для посещения парикмахерской. После 15:32 (по киевскому времени) - стрессовый период, энергетика суток негативно влияет на человека. Возможны тревоги, страхи, мрачные мысли, легко поддаться иллюзиям, обману, соблазнам. Проявленные эгоизм и гордыня приведут к плохим последствиям", - рассказала Соловьева.

"Не проявляйте негативные эмоции. Неправильное использование энергии приведет к ухудшению здоровья. Лучшая защита - духовная гармония и равновесие. Трансформируйте свои страхи на положительные качества с помощью методов психокоррекции. Завершайте текущие дела, занимайтесь рутинным трудом", - добавила она.

В четверг наступает день справедливости, преданности, честности, верности обязанностям. А потому помогайте тем, кто в этом нуждается, простите тех, кто вас оскорбил.

Эти сутки являются благоприятными для гармонизации отношений с окружающими. Уделите внимание семье и детям, домашним вопросам.

Гороскоп на 10 октября (иллюстрация: GettyImages)

Астролайфхаки на четверг

"10 октября - день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах. Это - самое плохое положение для самой хорошей планеты Солнечной системы", - рассказала эксперт.

"Однако это благоприятно для тех, кто связан с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом. До 4 февраля 2025 года Юпитер будет ретроградным", - также отметила она.

В этот день избегайте болтливости и непоследовательности, особенно если это касается средств коммуникаций, разнообразных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.

По словам Соловьевой, можно сбалансировать юпитерианские энергии использованием в одежде и украшениях индиго и фиолетового цвета.

"Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, связанные с бизнесом, юриспруденцией, путешествиями, образованием, наукой и всем, что имеет отношение ко всему иностранному: языку, зарубежным отношениям, международному сотрудничеству и прочее", - пояснила астролог.

Что нужно сделать 10 октября (иллюстрация: freepik.com)

Как на этот день повлияет фаза Луны

"10-го октября с 07:20 до 09:09 Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувство, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в королевском градусе Козерогу️", - рассказала Соловьева.

По ее словам, планеты и светила, попадающие в эту зону мощной положительной энергии королевских градусов, способны оказывать существенное влияние на людей. Это влияние позволяет в полной мере реализовать предоставленные возможности.

"Королевские градусы создают фактор везения, успеха, удачливости, удовлетворенности своей жизнью. Это градусы оптимизма, радости, ожидания и обретения чуда в жизни. Этот градус в Козероге считается символом уважения и уважения. Особым образом он влияет на ситуации, связанные с выполнением любых задач и достижением целей", - подчеркнула астролог.

Кроме этого, этот градус олицетворяет покровительство должностных лиц и оказание помощи в трудные минуты. Также его характеристики: высокая самооценка, удовлетворенность жизнью (особенно ее второй половиной, когда человек достигает зрелого возраста), прекрасные отношения с окружающими. Такое положение благоприятно влияет на организаторов, администраторов, управляющих.

Что запрещено делать в четверг (иллюстрация: freepik.com)

"Но 10 октября с 22:00 до 23:48 Луна будет в разрушительном градусе Козерога.

Разрушительный градус – это градус жертвенной проверки: только через испытания можно получить помощь и возмездие за свою стойкость. В Козероге этот градус несет пессимизм, душевный надлом, разрушение цели, потерю личной свободы и независимости, преувеличенную самоуверенность, физическую силу, постоянство, стойкость, упорство", - рассказала Соловьева.

"Это градус огромной мудрости: он все знает, все понимает, все великие законы ему открываются. У него есть все, кроме любви. У него есть магические способности, это черный гений. Не назначайте на этот период важных дел, связанных со сферой ответственности Луны", - добавила она.

Он приносит испытание на прочность, выносливость, стойкость и выдержку.

Он притягивает события, заставляющие страдать, проходить негативные ситуации, которые могут подтолкнуть к разочарованию в жизни, пессимизма, уныния.