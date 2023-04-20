У Мінкульті пояснили скандальну появу на Конкурсі Горовиця російського піаніста

В українському міжнародному конкурсі піаністів імені Володимира Горовиця брав участь російський музикант Станіслав Корчагін, який проходив військову службу в армії РФ у 2014-2015 роках, що викликало здивування та обурення у суспільстві. У Мінкульті назвали таку ситуацію кричущою.

Про це 20 квітня йдеться на Facebook -сторінці міністерства культури та інформаційної політики України.

У відомстві зазначили, що фіналістами спеціального Конкурсу Горовиця, що у 2023 році проходить у Швейцарії, стали іноземні учасники Йонсон Пак та Джуліан Тревельян, а також українець Роман Федюрко.

Щодо громадянина країни-агресора Корчагіна, то його участь у конкурсі обмежилася лише потраплянням до півфіналу. Далі він не пройшов.

Станіслав Корчагін брав участь в українському конкурсі ім. Горовиця (фото: facebook.com/horowitzpianocompetition)

У МКІП висловилися про проведення конкурсу Горовиця

У міністерстві зазначили, що мають "прояснити кричущу ситуацію, яка склалася з появою у півфіналі конкурсу росіянина".

Так, у МКІП наголосили, що авторські права на концепцію "Міжнародний конкурс молодих піаністів пам'яті Володимира Горовиця" належать Благодійній організації.

Цього та минулого року міністерство не фінансувало та не підтримувало проведення конкурсу в Україні "зі зрозумілих причин".

Всесвітня федерація міжнародних музичних конкурсів ініціювала проведення окремого конкурсу, який носитиме таке ж ім'я, але вже у Женеві та за рахунок донорських коштів.

Таким чином, МКІП не було залучено "ані в процес формування журі, ані в критерії відбору учасників".

Як на Конкурс Горовиця зміг потрапити російський музикант

"Позиція Федерації відносно Росії була чітко висловлена ще на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році, коли вони виключили Конкурс імені Чайковського з Федерації інституційно. Але за принципами роботи Федерації надавати відмову за принципом громадянства, паспорту, індивідуальним фізичним особам вони не вважають за можливе" , - зазначають у відомстві.

Причина очевидна - зараз кожен представник російської культури є представником держави-агресора, пояснюють у МКІП.

"Саме тому ситуація, що склалася з появою росіянина у півфіналі, для нас є неприйнятною, оскільки українці, які беруть участь у конкурсі, були поставлені в умови, коли вони мають виступати на одній сцені з представниками держави-агресора", - додають у міністерстві.

Корчагін проходив службу в армії РФ вже під час російсько-української війни, і служив у 154-му окремому комендантському преображенському полку (фото із соцмереж)