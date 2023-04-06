Музичний скандал. Відому скрипальку звільнили, бо вона не захотіла грати російську музику

Протестуючи проти включення музики російських композиторів до концертних програм, беззмінний концертмейстер знаменитого латиського оркестру Sinfonietta Rīga, скрипалька Марта Спарниня була змушена піти з роботи.

Деталі скандалу, який спалахує у світі класичної музики - читайте в нашому матеріалі нижче.

Чому Марта Спарниня протестує проти російської музики

На сьогодні у Латвії виконання музики російських композиторів залишається на совісті керівників культурних установ та самих виконавців. Хоча, наприклад, міністр культури цієї країни Науріс Пунтуліс зізнається: сам особисто запровадив би мораторій на музику російських авторів.

Проте не лише чиновник вважає, що грати музику країни-агресора - неприйнятно. Такої ж думки й Спарниня. Проте керівники її оркестру вважають, що "музика поза політикою".

Не бажаючи йти на конфлікти із совістю Марта, яка 14 років пропрацювала у Sinfonietta Rīga, вирішила не продовжувати співпрацю з оркестром.

"Я не політик, я не можу впливати на державні справи. Ми маємо держслужбовців, дипломатів, які постійно намагаються переконати чиновників інших країн у тому, що їм треба швидше поставити зброю Україні, посилити санкції проти Росії", - сказала Марта в ефірі "Латвійського телебачення".

"А у мене таке відчуття, що ми займаємося протилежними справами в музичній сфері, ми обираємо російську музику для наших турів, через що просуваємо її, подобається нам це чи ні… Але це просування тієї культури в той час, коли, на мою думку, її слід на якийсь час приглушити… Їй все одно не загрожує зникнення", - сказала скрипалька.

У чат-опитуванні оркестру 11 музикантів погодилися з Мартою в тому, що музику російських авторів не можна грати під час війни в Україні, вісім - що це треба робити, троє - що не можна грати лише твори російських авторів.

Марта Спарниня

Керівники оркестру вважають, що "музика поза політикою"

А ось художній керівник та диригент оркестру Нормунд Шне заявив на загальних зборах колективу, що не вноситиме жодних змін до запланованих програм.

"У кожного російського композитора своє ставлення [до війни], своє посилання, або навіть навпаки - вони створювали й створюють музику просто як мистецтво, в якому немає особливого посилу… Ми не граємо музику, засновану на співпраці з режимом, або прославляє правління Путіна, або щось таке. Це стосується як музики минулого, так і музики, яка виходить сьогодні", - сказав диригент.

Його повністю підтримує виконавчий директор Sinfonietta Rīga Анете Точа.

"Протест проти репертуару - це не боротьба, яка допоможе виграти війну чи допомогти українському народу прямо зараз. Я думаю, що музика не завжди про політику", - зазначила вона.

Після зустрічі з керівництвом оркестру Спарниня вирішила, що не піде проти своєї совісті.

"Це було вкрай тяжке рішення. Але на загальних зборах, де художній керівник вийшов, навіть не дочекавшись на його закінчення, я зрозуміла, що нічого не зміниться..." - сказала скрипалька.

Зазначимо, що Марта хотіла взяти неоплачувану відпустку на час підготовки програми з творами російських композиторів, але їй не дозволили цього зробити.

"Ми намагалися відмовити її від цього рішення. Але просити у художнього керівника неоплачувану відпустку, бо сьогодні я не люблю грати Чайковського, а завтра, може, будучи лютеранином, не захочу йти грати в католицький храм... Цього ми не можемо допустити", - прокоментувала Точа.

Марта Спарниня (фото: sinfoniettariga.lv)

Додамо, що Марта Спарниня відома по всій Європі. Вона грала в оркестрі Густава Малера та в Молодіжному оркестрі Європейського Союзу. Також жінка з 2011 року є першою скрипкою струнного квартету Spīķeru.

А ще вона виступала з камерним оркестром Німецької камерної філармонії Бремена та Лозанни, і як запрошений концертмейстер з Королівською фламандською філармонією та Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.