В українському конкурсі піаністів бере участь росіянин, який служив в армії під час війни: що відомо

Серед учасників українського міжнародного конкурсу піаністів імені Володимира Горовиця виявився російський музикант, який проходив службу в армії країни-агресора у 2014-2015 роках, тобто вже під час російсько-української війни.

На дивну ситуацію звернули увагу українські музикознавці Стас Невмержицький і Максим Майборода у Facebook .

Проведення конкурсу, який стверджує Мінкульт, цього року організатори перенесли до Швейцарії у Женеву через повномасштабну військову агресію РФ - з метою безпеки для всіх учасників заходу.

Водночас виявилось, що прийом росіян на участь у конкурсі організаторів не збентежив.

Так, серед дев'яти учасників третього туру значиться піаніст із Росії Станіслав Корчагін. У півфіналі 21 квітня у Женеві він виконає твори Рахманінова та Чайковського.

Фото: скрін facebook.com/WFIMC

Що відомо про Корчагіна

Під час служби в армії РФ він був командиром у 154-му окремому комендантському преображенському полку, який був відроджений російським диктором Володимиром Путіним у 2013 році, за рік до нападу на Україну, захоплення Криму та частини територій Донецької та Луганської областей.

"Це візитна картка Росії, обличчя режиму. Полк активно допомагає розвитку угруповання "Юнармія" (сучасний "hitlerjugend"). Особиста гордість Путіна - полк, який бере головну участь у всіх найважливіших подіях фашистської держави сучасності", - звертає увагу Майборода.

Піаніст Корчагін також викладає у Державній російській академії музики, в інституті музики ім. Гнесіних.

У відкритому доступі в інтернеті - фотографії зі служби Корчагіна у ЗС РФ, його інтерв'ю з розповідями про армійські будні. На знімках він із "георгіївською стрічкою" також позує на тлі Кремля.

Корчагін під час служби в армії РФ, і скрін з інтерв'ю (фото із соцмереж)

Мовчання організаторів конкурсу і реакція мережі

Музикознавці закликають організаторів конкурсу ім. Горовиця переглянула ситуацію за участю російського піаніста, і наголошують, що "рашистським музикантам не місце на українському конкурсі".

Водночас представники конкурсу ніяк не коментують участь росіянина. Паралельно користувачі мережі залишають обурені коментарі, називають ситуацію "ганьбою" та "абсурдом".

Фото: скрін коментарів facebook.com/horowitzpianocompetition / facebook.com/stas.nevmerzhytskyi / facebook.com / Максим Майборода