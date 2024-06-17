Міністерство культури висловило подяку музею "Голоси мирних" Фонду Ахметова: за що нагорода

Виставка ГОЛОСИ відкрила мультимедійний простір музею Фонду Ріната Ахметова - найбільшого в Україні та світі онлайн-зібрання історій про війну в Україні безпосередньо від її очевидців, що містить вже понад 110 тисяч живих розповідей. Їх можна знайти на порталі музею https://civilvoicesmuseum.org/ Виставка - це емоційно глибокий досвід, який дозволяє кожному відвідувачу відчути те, що переживає Україна.

МКІП підкреслює, що Музей системно документує та зберігає усну історію України, доносить до широкого загалу свідчення тих, хто вижив, про воєнні злочини рф, задля відновлення справедливості. Декілька героїв музею були свідками у народному трибуналі в Гаазі. Історії з музею стають підґрунтям для створення документальних фільмів про війну в Україні.

Музей розвиває міжнародну співпрацю, реалізує співробітництво з іноземними вишами у сферах освіти й науки, інформаційної та просвітницької діяльності, організовує тематичні заходи у країнах Європи та в Україні із залученням світових експертів, проводить інтерв’ю зі світовими істориками, мислителями, митцями, фахівцями у сфері збереження національної пам’яті, підтримує кінематографістів-документалістів.

Міністерство культури та інформаційної політики України наголосило на тому, що музей "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова робить значущий внесок у збереження та історичної пам’яті України та відновлення справедливості у майбутньому.

МКІП рекомендує виставку ГОЛОСИ до показу у Європі й США задля привернення уваги та нагадування світовій спільноті, що Україна потребує потужної системної підтримки у війні росії проти України заради гарантій безпеки у світі, заради панування демократичних цінностей та встановлення справедливого миру.