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Министерство культуры выразило благодарность музею "Голоса мирных" Фонда Ахметова: за что награда

Министерство культуры выразило благодарность музею "Голоса мирных" Фонда Ахметова (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Министерство культуры и информационной политики Украины выразило благодарность музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова за весомый вклад в сохранение национальной памяти Украины через сбор, хранение и распространение свидетельств жителей Украины о российско-украинской войне, в частности в рамках выставки ГОЛОСЫ, которая стремится проявить глубину и силу историй украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение фонда.

Выставка ГОЛОСА открыла мультимедийное пространство музея Фонда Рината Ахметова - крупнейшего в Украине и мире онлайн-собрания историй о войне в Украине непосредственно от очевидцев, содержащей уже более 110 тысяч живых рассказов. Их можно найти на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ Выставка – это эмоционально глубокий опыт, позволяющий каждому посетителю почувствовать то, что переживает Украина.

МКИП подчеркивает, что музей системно документирует и хранит устную историю Украины, доносит до широкого круга свидетельства выживших о военных преступлениях РФ, для восстановления справедливости. Несколько героев музея были свидетелями народного трибунала в Гааге. Истории из музея становятся основой для создания документальных фильмов о войне в Украине.

Музей развивает международное сотрудничество, реализует сотрудничество с иностранными вузами в сфере образования и науки, информационной и просветительской деятельности, организует тематические мероприятия в странах Европы и в Украине с привлечением мировых экспертов, проводит интервью с мировыми историками, мыслителями, художниками, специалистами в сфере сохранение национальной памяти, поддерживает кинематографистов-документалистов.

Министерство культуры и информационной политики Украины отметило, что музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова вносит значительный вклад в сохранение и исторической памяти Украины и восстановление справедливости в будущем.

МКИП рекомендует выставку ГОЛОСА к показу в Европе и США для привлечения внимания и напоминания мировому сообществу, что Украина нуждается в мощной системной поддержке в войне россии против Украины ради гарантий безопасности в мире, господства демократических ценностей и установления справедливого мира.

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Министерство культуры