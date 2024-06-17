Министерство культуры выразило благодарность музею "Голоса мирных" Фонда Ахметова: за что награда

Выставка ГОЛОСА открыла мультимедийное пространство музея Фонда Рината Ахметова - крупнейшего в Украине и мире онлайн-собрания историй о войне в Украине непосредственно от очевидцев, содержащей уже более 110 тысяч живых рассказов. Их можно найти на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ Выставка – это эмоционально глубокий опыт, позволяющий каждому посетителю почувствовать то, что переживает Украина.

МКИП подчеркивает, что музей системно документирует и хранит устную историю Украины, доносит до широкого круга свидетельства выживших о военных преступлениях РФ, для восстановления справедливости. Несколько героев музея были свидетелями народного трибунала в Гааге. Истории из музея становятся основой для создания документальных фильмов о войне в Украине.

Музей развивает международное сотрудничество, реализует сотрудничество с иностранными вузами в сфере образования и науки, информационной и просветительской деятельности, организует тематические мероприятия в странах Европы и в Украине с привлечением мировых экспертов, проводит интервью с мировыми историками, мыслителями, художниками, специалистами в сфере сохранение национальной памяти, поддерживает кинематографистов-документалистов.

Министерство культуры и информационной политики Украины отметило, что музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова вносит значительный вклад в сохранение и исторической памяти Украины и восстановление справедливости в будущем.

МКИП рекомендует выставку ГОЛОСА к показу в Европе и США для привлечения внимания и напоминания мировому сообществу, что Украина нуждается в мощной системной поддержке в войне россии против Украины ради гарантий безопасности в мире, господства демократических ценностей и установления справедливого мира.