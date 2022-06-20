Минимум дождей и резкие перепады температуры: синоптики обновили прогноз погоды

Погода на востоке

По данным портала Sinoptik, на востоке страны ближайшие дни будут солнечными и очень жаркими, до +30 градусов. В среду ожидается приход холодного циклона с сильными дождями и грозами.

Температура воздуха упадет в дневное время до +17 +19 градусов. В субботу, 25 июня, температура воздуха снова начнет прогреваться до +27 +29 градусов.

Погода на севере

Север страны накроет жарой до +33 градусов, но уже во вторник придут сильные дожди, возможны ливни. Температура воздуха начнет резко падать, до +18 +24 градусов.

Но уже в пятницу циклон уйдет и воздух снова начнет прогреваться до +27 +29 градусов.

Погода на юге

В южной части Украины неделя начнется с +27 +28 градусов и сухой солнечной погоды. В среду температура снизится до +24 градусов, будет пасмурно. Дождь и резкое снижение температуры ожидается только в пятницу.

Но уже в субботу столбики термометров снова резко прыгнут до +30 +32 градусов.

Погода на западе

Западные области в понедельник накроет жарой до +31 градуса, но уже во вторник ожидается резкое снижение температура воздуха до +20 градусов и возможен дождь.

Прохлада продержится почти до конца недели, и температура начнет повышаться сначала до +26 градусов, а в субботу снова ожидается до +29 +32 градусов.

Погода в Киеве

Понедельник в Киеве будет солнечный и горячий, до +32 градусов. Во вторник синоптики прогнозируют грозы. В среду ожидаются ливни, и температура днем упадет до +16 градусов. Четверг и пятница будут пасмурными и прохладными, а с субботы снова станет жарко. Ожидается повышение температуры воздуха до +28 +30 градусов.