Минимальный объем: Руслана Лижичко обратилась к пластическим хирургам (видео)

Руслана Лижичко обратилась к пластическому хирургу, чтобы немного обновить свою внешность. Речь идет не о кардинальных операциях, а всего лишь об уколах гиалуроновой кислотой в область губ.

Что именно сделали Руслане Лижичко в кабинете пластического хирурга и почему певица решилась на такой шаг, рассказали в программе " Викриття " на телеканале Live.

Свой поход к пластическому хирургу Руслана Лижичко не скрывает и объяснила, что ей захотелось освежить лицо и свою внешность. Ей сделали небольшую инъекцию отечественным препаратом.

Как рассказал пластический хирург Сергей Дебрак, сейчас очень многие пациентки обращаются к нему для того, чтобы немного увеличить объем губ. Эта процедура безболезненная, быстрая, а эффект продержится минимум полгода.

"Даже эко-френдли люди, которые абсолютно за здоровый образ жизни, за то, чтобы питаться только эко-пищей и ходить без косметики, пользуются инъекциями гиалуроновой кислоты", - рассказал врач.

Стоит отметить, что Руслана именно из таких. Она построила в Лесниках огромный умный дом на солнечных батареях, которые обеспечивают жилье "зеленой" энергией. В свои 48 лет она не скрывает седину, не делает макияж в повседневной жизни и редко пользуется гримом на сцене.

Руслана Лижичко обратилась к пластическому хирургу

Однако победительница Евровидение призналась, что измучена и ее лицо требует регенерации. Хирург Сергей Дербак рассказал, что артистке вкололи всего половину миллилитра филера украинского бренда.

"Объем минимальный, мы просто подчеркнули ее губы. Просто сделали ее более свежей в этой области", - отметил врач.

После уколов Руслана пожаловалась на небольшую припухлость, но уже через два дня все прошло и сейчас артистка результатом довольна.

Как добавил Дербак, гель держится в среднем от шести месяцев до полутора лет, а потом губы становятся такими же, как и были до укола. Проблемы могут возникнуть только у тех, кто переборщил с филерами – ткани могут сильно растянуться и потерять тонус.

Руслана Лижичко обратилась к пластическому хирургу