Ирина Билык рассказала о своих пластических операциях: мне казалось, я некрасивая!

Украинская звезда Ирина Билык откровенно рассказала, что с начала 90-ых неоднократно ложилась под нож пластических хирургов. Дело в том, что поп-дива сильно комплексовала по поводу своей внешности после рождения ребенка.

Об этом артистка поведала журналистам "Викриття" на телеканалі KYIV. LIVE .

Среди проведенных операций у певицы - ринопластика, исправление формы глаз, а также овала лица. Губы певица время от времени подкалывает гиалуроновой кислотой.

Первую операцию Ирина сделала в 1999 году. Тогда ей поправили разрез глаз.

"Мне казалось, что я такая некрасивая! Еще мои коллеги из меня издевались, что я родила и уже не вернусь к прежней форме. У меня все время были нависащие глаза, как-будто я плачу. Это у меня от папы", - поделилась исполнительница.

Потом певица решила исправить горбинку носа, но хирург сделал это достаточно незаметно.

Эксперт в области пластики рассказал, что проанализировав внешность Ирины образца 2000-ых, можно увидеть, что тогда у нее был очень четко-подтянутый овал лица. По его словам, все было сделано очень качественно.

Кроме вмешательства пластических хирургов, певица практикует качественный косметический уход, отметил пластический хирург Сергей Дербак.

"Чтобы оставаться молодой после 30 каждая женщина нуждается в помощи косметолога. У Ирины хорошая кожа. Не исключено, что в ее уходе присутствуют инъекции гиалуроновой кислоты", - прокомментировал Сергей.

51-летняя Ирина Билык каждый день следит за своей внешностью, чтобы оставаться молодой.

Ирина Билык рассказала о пластике