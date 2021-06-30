Выяснилось, какие пластические операции делает себе Тищенко

Скандальный нардеп от партии "Слуга народа" Николай Тищенко через год будет праздновать свое 50-летие, но на свой возраст он совсем не выглядит. Ходят слухи, что политик активно пользуется услугами косметологов и пластических хирургов.

Тищенко не пропускает ни одной тусовки, а жена Алла практически везде его сопровождает. Для такого ритма работы и вечеринок нужно соответствовать и выглядеть свежим всегда. Как же это удается Тищенко?

Бывшему ресторатору и судье "Мастер Шеф" очень помогал спорт в сохранениии подтянутой формы, но поговаривают, что он активно ходит в солярий и к косметологам.

Какие процедуры делает Тищенко

Кожа Тищенко выглядит достаточно ухоженной, в этом ему помогает современная косметология.

Эксперт Сергей Дербак объяснил, что это результат профессионального ухода за лицом, а также работы пластических хирургов.

"На некоторых фотографиях мы видим своеобразные отеки они характерны для инъекций гиалуроновой кислоты. Похоже на то, что Николай не отказывается от филлеров, в частности в зоне средней трети лица и скул", - рассказал пластический хирург.

Специалист также отметил, что народный депутат использует инъекции ботокса.

"Остановить биологическое время ему помогли косметологические манипуляции. Например, такие, как ботокс. Отсутствие морщин и некоторой мимики подтверждают гипотезу. Более того, он активно подчеркивает маскулинные формы лица - углы нижней челюсти, подбородок, скул - это выдает вмешательства пластических хирургов. Хорошее состояние кожи ему помогают сохранять такие процедуры как лазерные фракционные шлифовки, маски, а также досмотровая косметология", - прокомментировал эксперт.

Для справки

Стоимость инъекций ботокса в Киеве колеблется в пределах от 300 до 400 долларов. В то же время курс инъекций гиалуроновой кислоты в полгода составляет примерно 1000 долларов. Уходовая косметика в год стоит от 1000 до 1500 долларов в год.