Міні-серіали від Apple TV з небанальними сюжетами. Добірка комедій та драм на будь-який смак

"Містер Корман"

В центрі сюжету - вчитель, який мріяв бути музикантом. Він втрачає віру в себе, адже залишається без кохання, мрій та планів. І тоді чоловік починає вважати себе поганою людиною, але світ доведе, що це не так.

"Жінки, що сяють"

Неймовірна драма розповість про дівчину, яка мріє стати журналісткою. Вона дивом не гине під час жорстокого нападу маніяка і це кардинально змінює її життя. А потім дівчина виходить на слід свого кривдника, адже він не зупинився й продовжив свої злочини.

"Темна матерія"

В центрі фентезі-історії - чоловік, якого викрадають. Він опиняється в іншій реальності та дуже хоче повернутися до свого звичайного життя. І заради цього йому доводиться поглянути в очі своїм найбільшим страхам.

"Жінки в синьому"

Серіал розповість про жінок, які збираються в спеціальний загін поліції. Вони намагаються бути дійсно корисними, але потім розуміють, що їх підступно використали. І тоді жінки вирішать довести, що всі навколо серйозно помилилися.

"Безсонні ночі"

А цей міні-серіал розповість про двох друзів, які ніколи не бачаться, але постійно спілкуються в соцмережах. Вони говорять, обмінюються думками й роблять це переважно вночі, адже не можуть спати. І потім чоловік та жінка вирішать зустрітися.