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Мини-сериалы от Apple TV с небанальными сюжетами. Подборка комедий и драм на любой вкус

Что посмотреть, если скучно
Автор: Полина Иваненко

Сериалы, особенно если они не растягиваются на много сезонов, могут помочь отдохнуть и погрузиться в интересные истории, чтобы просто отвлечься. И сервис Apple TV+ выпустил уже немало интересных историй, которые действительно стоит посмотреть.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас пять мини-сериалов с необычными историями и классными актерами.

"Мистер Корман"

В центре сюжета - учитель, мечтавший быть музыкантом. Он теряет веру в себя, ведь остается без любви, мечтаний и планов. И тогда мужчина начинает считать себя плохим человеком, но мир докажет, что это не так.

 

"Женщины, которые сияют"

Невероятная драма расскажет о девушке, мечтающей стать журналисткой. Она чудом не погибает во время жестокого нападения маньяка и это кардинально меняет ее жизнь. А потом девушка выходит на след своего обидчика, ведь он не остановился и продолжил свои преступления.

 

"Темная материя"

В центре фэнтези-истории - мужчина, которого похитили. Он оказывается в другой реальности и очень хочет вернуться в свою обычную жизнь. И ради этого ему приходится взглянуть в глаза своим самым большим страхам.

 

"Женщины в синем"

Сериал расскажет о женщинах, собирающихся в специальный отряд полиции. Они стараются быть действительно полезными, но потом понимают, что их подло использовали. И тогда женщины решат доказать, что все вокруг серьезно ошиблись.

 

"Бессонные ночи"

А этот мини-сериал расскажет о двух друзьях, которые никогда не видятся, но постоянно общаются в соцсетях. Они говорят, обмениваются мыслями и делают это преимущественно ночью, потому что не могут спать. И потом мужчина и женщина решат встретиться.

 

Напомним, недавно появилась подборка сериалов от HBO.

Кроме этого, раньше мы называли атмосферные фильмы о магии и волшебстве.

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