Міні-кондиціонер, USB-вентилятор та ще 5 гаджетів, які врятують вас від спеки

Міні-кондиціонери

Міні-кондиціонери - це інноваційні літні гаджети, невеликі та портативні, які ідеально підходять для особистого використання. Вони працюють, втягуючи тепле повітря та пропускаючи його через фільтр, який охолоджує повітря, а потім випускає його назад до кімнати.

Міні-кондиціонери ідеально підходять для невеликих приміщень, таких як спальні, офіси чи автомобілі.

Цей гаджет не потребує встановлення. Його можна заряджати через USB і він зможе працювати без підзарядки кілька годин. Вони бувають різних конструкцій та розмірів, включаючи портативні міні-кондиціонери, які можна носити на шиї або прикріплювати до одягу. Це одна з найкращих персональних систем охолодження.

Міні-кондиціонер (фото: Walmart)

Вентилятори з живленням від USB

Вентилятори з живленням від USB - невеликі, портативні та одні з незамінних літніх гаджетів. Вони ідеально підходять для особистого використання, офісів, автомобілів чи відкритих просторів.

Ці гаджети прості у використанні і можуть живитись через USB від ноутбука, блока живлення або інших пристроїв з підтримкою такого ж інтерфейсу. Вони бувають різних конструкцій та розмірів, включаючи складні віяла, які можна носити у кишені чи рюкзаку. Це одна з найкращих персональних систем охолодження.

Вентилятор із живленням від USB (фото: Amazon)

Віяла для шиї

Шийні вентилятори - також одна з найкращих систем індивідуального охолодження, яку можна носити на шиї, щоб забезпечити постійний потік прохолодного повітря.

Такі вентилятори ідеально підходять для активного відпочинку, наприклад піших прогулянок, їзди на велосипеді або кемпінгу. Вони легкі та портативні, їх легко носити із собою.

Вентилятори бувають різних дизайнів та розмірів, у тому числі комфортні для шиї, які можна регулювати для зручного носіння.

Шийний вентилятор (фото: Southern Living)

Ручні вентилятори з туманоутворенням

Ручні вентилятори для туману - найкраща персональна система, що поєднує охолодження та розпилення. Це один із незамінних літніх гаджетів. Вони мають вбудовану функцію аерозолю, яка розпорошує дрібний водяний туман, забезпечуючи додатковий ефект, що охолоджує.

Ці гаджети ідеально підходять для активного відпочинку, наприклад занять спортом, фестивалів або поїздок на пляж. Вони бувають різних конструкцій та розмірів, включаючи ручні вентилятори для розпилення, які можна носити у кишені чи рюкзаку.

Ручний вентилятор із туманоутворенням (фото: Rolling Stone)

Повітроохолоджувачі

Повітроохолоджувачі - доступна та екологічно чиста альтернатива кондиціонерам. Вони працюють за рахунок випаровування води, яка охолоджує навколишнє повітря.

Такі прилади ідеально підходять для сухого та посушливого клімату та ефективніші в районах з низькою вологістю. Це також чудове рішення для охолодження будинку!

Повітроохолоджувачі бувають різних розмірів і типів, включаючи персональні, кімнатні і пустельні.

Персональні повітроохолоджувачі невеликі і портативні, можуть охолоджувати одну людину або невелику територію. Вони також можуть працювати у невеликих офісних приміщеннях.

Охолоджувачі повітря більш енергоефективні, ніж кондиціонери, їх легко обслуговувати і чистити. Однак вони вимагають регулярного доливання води та неефективні у вологому кліматі.

Повітроохолоджувач (фото: Amazon Business)

Зволожувач повітря

Коли за вікном спека, а вдома приємна прохолода, то й живеться значно легше. Цей пристрій забезпечить комфортний клімат у приміщенні і помірно наповнить його вологою, щоб ви могли краще дихати. А ще послужить нічником: у гаджета є підсвічування, яке може змінювати кольори.

Зволожувач живиться від інтегрованого акумулятора, зарядний пристрій поставляється в комплекті.

Зволожувач повітря (фото: Home Box)

Пляшка з пульверизатором

Пляшка з прохолодною водою - вірний супутник під час літніх прогулянок. Ця модель вигідно відрізняється від багатьох схожих. Вона має пульверизатор, за допомогою якого можна розпорошувати воду на обличчя або одяг, щоб трохи освіжитися. Виріб доступний у двох обсягах: 400 та 600 мл.

Пляшка з пульверизатором (фото: Amazon)