Мільйони користувачів Netflix отримають приховане оновлення: що це змінить

Netflix завершила оновлення своєї бібліотеки потокової передачі, яка спеціально покращує якість відео для заголовків 4K HDR.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на британську щоденну газету Metro .

Причини та що для цього треба

Це пов'язано з тим, що платформа потокового мовлення перевела всіх клієнтів на так званий динамічно оптимізований (DO) HDR. Підписникам не потрібно робити жодних дій - оновлення відбудеться автоматично.

Технічний експерт Netflix повідомив про те, що покращення будуть спостерігатися на всіх категоріях пристроїв - від телевізорів до мобільних телефонів та планшетів.

На грудень 2023 року максимальна доступна роздільна здатність на платформі Netflix для користувачів становить 4K. Однак для негайного відтворення великих відеофайлів на екрані необхідна значна пропускна здатність широкосмугової мережі.

Якщо швидкість підключення до Інтернету нижча за необхідну для цієї роздільної здатності, відео відтворюватиметься в менш високій якості. А якщо абонент Netflix вибрав тарифний план "Преміум" і намагається переглянути відео на телевізорі з використанням потокового пристрою та аудіоресивера, всі пристрої повинні підтримувати роздільну здатність 4K, щоб забезпечити перегляд відео в цій якості.

Вимоги та результати

За даними Netflix, важливо, щоб у користувачів на всіх пристроях була встановлена остання версія програмного забезпечення або прошивки, а налаштування роздільної здатності відео повинні відповідати або перевищувати потрібну роздільну здатність.

Однак такі потокові платформи як Netflix мають способи оптимізувати потоки 4K, щоб їх було легше передавати, що популярна платформа і зробила для фільмів і телешоу.

За результатами тестування, проведеного розробниками Netflix після оновлення, користувачам слід очікувати приблизно на 40 відсотків менше відмов. Йдеться про те, як часто відтворення відео тимчасово припиняється, поки сервер завантажує додаткові дані.

Зміни також спрямовані на зменшення використання інтернет-трафіку, особливо на мобільних пристроях та планшетах. Серед додаткових переваг відзначаються підвищена початкова якість, зменшений початковий бітрейт, стабільніше відтворення відео та скорочена затримка.