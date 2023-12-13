Миллионы пользователей Netflix получат скрытое обновление: что это изменит

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на британскую ежедневную газету Metro .

Причины и что для этого нужно

Это связано с тем, что платформа потокового вещания перевела всех клиентов на так называемый динамически оптимизированный (DO) HDR. Подписчикам не нужно делать никаких действий - обновление произойдет автоматически.

Технический эксперт Netflix сообщил о том, что улучшения будут наблюдаться на всех категориях устройств - от телевизоров до мобильных телефонов и планшетов.

На декабрь 2023 года максимальное доступное разрешение на платформе Netflix для пользователей составляет 4K. Однако для немедленного воспроизведения больших видеофайлов на экране необходима значительная пропускная способность широкополосной сети.

Если скорость подключения к Интернету ниже необходимого для этого разрешения, видео будет воспроизводиться в менее высоком качестве. А если абонент Netflix выбрал тарифный план "Премиум" и пытается посмотреть видео по телевизору с использованием потокового устройства и аудиоресивера, все устройства должны поддерживать разрешение 4K, чтобы обеспечить просмотр видео в этом качестве.

Требования и результаты

По данным Netflix, важно, чтобы у пользователей на всех устройствах была установлена последняя версия программного обеспечения или прошивки, а настройки разрешения видео должны соответствовать или превышать требуемое разрешение.

Однако такие потоковые платформы как Netflix имеют способы оптимизировать потоки 4K, чтобы их было легче передавать, что популярная платформа и сделала для фильмов и телешоу.

По результатам тестирования, проведенного разработчиками Netflix после обновления, пользователям следует ожидать примерно на 40 процентов меньше отказов. Речь идет о том, как часто воспроизведение видео временно прекращается, пока сервер загружает дополнительные данные.

Изменения также направлены на уменьшение использования интернет-трафика, особенно мобильных устройств и планшетов. Среди дополнительных преимуществ отмечаются повышенное начальное качество, уменьшенный начальный битрейт, более стабильное воспроизведение видео и сокращенная задержка.