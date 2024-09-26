Мільйонери назвали 8 економних звичок, які допомогли їм розбагатіти

Мільйонери уникають боргів

Один з ключових фінансових принципів - це уникати боргів. Витрати на виплату відсотків по кредитах можуть значно знизити ваші шанси на побудову багатства.

Щоб цього уникнути, важливо спочатку погашати борги по кредитних картках та автокредитах, які мають високі відсоткові ставки. Завдяки цьому підходу можна уникнути зайвих витрат і спрямувати більше коштів на заощадження та інвестиції.

Мільйонери купують автомобілі та використовують їх довгостроково

Автомобілі починають втрачати свою вартість з моменту, коли ви виїжджаєте з автосалону. Тому багато людей віддають перевагу купівлі автомобіля замість його лізингу, плануючи користуватися ним якомога довше.

Це дозволяє заощаджувати кошти, які могли б витрачатися на щомісячні платежі за лізинг або новий автомобіль. Чим довше ви зберігаєте автомобіль, тим більше можливостей накопичити кошти для майбутніх покупок.

Мільйонери мають резервний фонд

Наявність фінансового резерву для надзвичайних ситуацій значно зміцнює фінансову стабільність. Раптові витрати, як-от ремонт автомобіля чи медичні рахунки, можуть призвести до великих фінансових втрат, якщо не мати резервного фонду.

Створення такого фонду допомагає уникнути кредитів та зберігати фінансову незалежність у складні часи. Резервний фонд варто формувати з урахуванням 6-9 місяців поточних витрат, щоб забезпечити собі достатній запас.

Резервний фонд допоможе пережити складні часи життя (зображення: Freepik.com)

Мільйонери інвестують гроші

Інвестування є важливим етапом у створенні довгострокового фінансового добробуту. Важливо автоматизувати процес інвестування, перераховуючи певну суму з кожної зарплати на інвестиційні рахунки.

Це дозволяє з часом накопичувати значний капітал, не відчуваючи постійної необхідності контролювати цей процес вручну. Інвестиції в акції, облігації або фонди можуть стати основою для фінансової свободи в майбутньому.

Мільйонери використовують усі переваги, які надає роботодавець

Майже кожен роботодавець пропонує своїм працівникам різноманітні фінансові програми та пільги. До таких програм можуть входити пенсійні плани з внесками роботодавця, страхування життя та здоров'я, а також можливість придбання акцій компанії за зниженими цінами.

Використання цих пільг дозволяє не лише заощаджувати кошти, але й інвестувати їх з податковими перевагами. Важливо уважно ознайомитися з можливостями, які надає ваш роботодавець, щоб отримати максимальну вигоду.

Мільйонери не намагаються наздогнати сусідів

Багато людей зазнають фінансових труднощів через спроби жити так само як їхні заможніші знайомі чи сусіди. Купівля дорогих речей і новітніх гаджетів, що не входять у ваш бюджет, може спричинити борги та фінансові втрати.

Варто зосереджуватися на власних фінансових цілях та потребах, а не на тому, що роблять інші. Такий підхід дозволяє зберігати фінансову стабільність і уникати непотрібних витрат.

Багата людина не дуже цікавиться думкою тих, хто її з кимось порівнює (зображення: Freepik.com)

Мільйонери використовують податкові відрахування

Максимальне використання податкових пільг допомагає заощадити значні кошти. Відрахування можуть бути пов'язані з інвестиціями в пенсійні плани, виплатою іпотеки, благодійними внесками або фінансуванням освіти.

Важливо знати, як оптимізувати свої податкові зобов’язання за допомогою доступних пільг і відрахувань. Консультації з фінансовими або податковими експертами можуть допомогти максимально скористатися всіма доступними можливостями.

Мільйонери шукають додаткові джерела доходу

Диверсифікація джерел доходу є важливим кроком для забезпечення фінансової стабільності. Інвестиції в нерухомість, яка приносить пасивний дохід, можуть стати чудовою можливістю для збільшення прибутку.

Крім того, існують інші варіанти, як-от оренда приміщень або транспортних засобів, що можуть приносити додаткові кошти з мінімальними зусиллями. Це дозволяє отримувати стабільний дохід, який можна використовувати для подальшого інвестування чи заощаджень.