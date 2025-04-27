Мільйон за "Холостяка" і роман з акторкою: "злив" на Цимбалюка розбурхав мережу

"За цей тиждень технічний відділ надіслав стільки історій про Тараса Цимбалюка, що враження, ніби вся Україна знає, з ким він спить. І, звісно ж, мова про Олену Світлицьку. Пара геть не ховається, їх заставали за кулісами ледь не всіх будинків культури і театрів, де були гастролі спільної вистави. Нам пишуть офіціанти ресторанів і працівники готелів про те ж", - йдеться в дописі.

Відомо, що разом зі Світлицькою Цимбалюк виступає в театрі. Вони гастролюють та нерідко знімають жартівливі відео, в яких також бере участь їхня колега Наталка Денисенко. Але чи дійсно Тарас закрутив роман з Оленою - достеменно не відомо.

Серце акторки офіційно вільне, у січні 2025 Світлицька підтвердила розлучення зі своїм чоловіком Михайлом. Від нього вона народила двох доньок.

Втім, це ще не увесь "злив". Також інсайдери стверджують, що так званий роман Цимбалюка зі Світлицькою намагаються приховувати.

"А от люди, наближені до продакшена "Холостяка", стверджують, що за контрактом, який вже підписали, Олена і Тарас не мають право коментувати свої стосунки і виходити в люди разом. Аби чутки затихли - запустили компанію з Солохою. Але щось працює так собі", - йдеться в Telegram-каналі.

Допис про Цимбалюка і шоу "Холостяк" (скріншот)

Окрім цього, в дописі сказано про те, скільки Цимбалюк отримає за участь в "Холостяку". Сума нібито немаленька.

"Тарас Цимбалюк, до речі, один з небагатьох, хто гонорар за участь в шоу таки отримає. Кажуть, це 1 000 000 грн. І ще… Стільки вже людей написало нам, що серед учасниць Олена таки буде. Але оскільки зйомки влітку, це ще треба, аби ця пара витримала до того часу разом", - резюмували інсайдери.

Ані Цимбалюк, ані Світлицька чутки про роман поки що не коментували.