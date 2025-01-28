Мільярдер Річард Бренсон шикарно виглядає в 74 роки завдяки одному сніданку

Що їсть Річард Бренсон?

Колись 60 років тому вчителі його називали "трохи ледачим". Зараз бізнесмен тепер проводить свій час, керуючи своєю імперією та зосереджуючись на своєму здоров’ї через дієту та фітнес.

Зараз 74-річний чоловік приймає крижані ванни, дотримується суворої дієти з голодуванням і відмовився від кофеїну та алкоголю, за винятком час від часу келиха шампанського, щоб відсвяткувати свій великий успіх.

Річарду Бренсону 74 роки (фото: instagram.com/richardbranson)

У недавньому інтерв’ю газеті The Sunday Times він розповів, як снідає останні 20 років.

"Починаючи з 50 років або близько того, я мав дієтолога, який розповідав мені, що є здоровим. Тож тепер мій сніданок складається з горіхів, грецького йогурту, насіння чіа, авокадо, омлету, хліба на заквасці, копченого лосося, половини яблука", - розповів Бренсон.

Мільярдер додав, що він їсть доволі великий сніданок, тому що зазвичай до того часу він вже зіграв одиночний матч або навіть завершив довгу поїздку на велосипеді.

Саме завдяки цьому ретельному харчуванню бізнесмен зменшив свою вагу до рівня, який він мав, коли йому було 20 років.

Річард Бренсон не вживає алкоголь (фото: instagram.com/richardbranson)

Бренсон не вживає алкоголь, а тільки п'є воду зі скибочкою лимона.

Однак Річард дозволяє собі три ласощі. У ці дні, коли він не їсть лосося, злаків, овочів, супу, суші та своїх пудингів без цукру, він дозволяє поласувати собі пастушим пирогом або рибою та чіпсами з горохом. І він час від часу вип’є келих шампанського з особливої ​​нагоди.