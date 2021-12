Миллионы просмотров и всемирная слава: в Днепре дети перепели Coldplay и BTS на трех языках

Две недели назад коллектив получил лицензию от известной группы Coldplay на украинский кавер их песни в коллаборации с BTS под названием "My Universe".

В студии "COLOR MUSIC" большинство детей занимается с 4 лет. В городе и стране коллектив давно на слуху благодаря победам в множестве песенных конкурсов. Но всемирную известность группе принес именно YouTube. Видео с выступлений "COLOR MUSIC" набирали сотни тысяч просмотров. С момента начала коронавирусной пандемии, коллектив начал более активно публиковать на платформу ролики с каверами на известные песни, а также клипами.

"Все началось с первого кавера на песню Coldplay - Something just like this. Именно она сделала наш хор действительно популярным во всем мире. На сегодняшний день наше видео насчитывает более 59 млн просмотров", - рассказала Елена Петрикова.

Связь с Coldplay коллектив установил год назад при печальных обстоятельствах - у одной из участниц обнаружили онкологию. По счастливой случайности, фанат "COLOR MUSIC" из Нидерландов смог связаться с менеджерами группы Coldplay с просьбой о финансовой помощи на лечение для девочки. Сейчас маленькая Вера прошла уже 4 курса химиотерапии и идет на поправку.

В этом году, когда группа решила записать кавер на песню Coldplay и BTS "My Universe", им пришлось перевести часть текста, написанного на корейском языке. Как объяснила руководительница хора, прочитать рэп в оригинале для детей оказалось непосильной задачей. Так и родился кавер на песню, звучащий на 3-х языках. Однако для того, чтобы пустить его в ротацию на музыкальных площадках, нужна была лицензия. Поэтому коллектив, с помощью друга из Нидерландов снова обратился к Coldplay. После оформления всех формальностей, они получили официальное разрешение.

Особенно важным для детей оказалось электронное письмо от участников группы Coldplay. В нем они восхитились, насколько талантлив коллектив, который смог записать этот невероятный кавер.