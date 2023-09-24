Мила принцеса чи жорсткий диктатор? Що відомо про Кім Йо Чжон, сестру лідера Північної Кореї

Хто така Кім Йо Чжон

Рідна сестра лідера КНДР Кім Чен Ина та майбутній політичний, державний та партійний діяч Кім Йо Чжон народилася 1988 року в Пхеньяні. У неї два брати - Кім Чен Ин і Кім Чон Чхоль.

Батьки дуже любили свою дочку та називали її "маленькою принцесою" і батько завжди хотів, щоб дочка сиділа поряд на всіх сімейних обідах.

У дитинстві вона займалася балетом та вивчала іноземні мови, а з 1996 року разом із братами здобувала освіту в Берні, Швейцарія. Там вона жила під вигаданим ім'ям - Пак мі Хян.

За словами біографів, саме під час студентських років у Йо Чжон розвинулися теплі стосунки зі старшим братом Чим Ином. Після повернення додому вона продовжила навчання у місцевому університеті, де вивчала комп'ютерні науки.

У 19 років Кім Йо Чжон отримала свою першу посаду - у Робочій партії Кореї. Наприкінці 2011 року помер Кім Чен Ір, і вона була поряд з Кім Чен Ином та іншими високопоставленими особами КНДР.

У 2012 їй довірили посаду в Комісії на нацобороні - щоправда, як туристичного менеджера. А у 2014 році вона стала дуже відомою, оскільки ні на крок не відходила від брата на виборах. Пізніше стало відомо, що вже тоді вона керувала відділом партії, який відповідав за фінансування армії КНДР.

Під час хвороби свого брата вона виконувала обов'язки глави держави та стала заступником керівника відділу пропаганди. А ще за рік - стала віце-міністром.

У 2018 році вона брала участь у відкритті Олімпіади в Південній Кореї, і це стало єдиним випадком, коли представник династії побував у Південній Кореї після Корейської війни 1950-1953 років. Відомо, що під час візиту вона передала секретне послання від брата Мун Чже Іну.

Про її особисте життя відомо небагато - вона вийшла заміж за одного із синів державного та військового діяча КНДР Чхве Рен Хе – Чхве Сона. 2015 року народила дитину.

Кім Йо Чжон (фото: wikimedia.org)

Кім Йо Чжон у сучасній політиці

На зустрічі з Путіним Кім Чен Ин сів, щоб розписатися в гостьовій книзі космічного центру, і сестра недбало нахилилася, щоб прочитати запис. Вона сильно виділялася в делегації, яка складалася переважно з чоловіків.

Як пише у своїй новій книзі "Сестра" науковий співробітник Міжнародного центру вчених Вудро Вільсона Сон-Юн Лі, Кім Йо Чжон зараз є головним цензором, прес-секретарем, насмішником та розповсюджувачем погроз та злості КНДР. Вона має гостру мову і вона абсолютно спокійно може загрожувати США.

За словами Сон-Юн Лі, Йо Чжон - перша та визначна впливова жінка, яка з'явилася на жорсткому політичному ландшафті Північної Кореї, де домінують чоловіки. По суті, вона з 2020 року - друга людина в країні, яка має дуже багато влади.

Вона дозволяє собі висміювати адміністрацію президента Сеула, обзивати Джо Байдена, загрожувати Південній Кореї ядерною зброєю, а США - війною.

У червні 2020 року вона опублікувала письмову заяву, яка закликає Південну Корею ухвалити новий закон, який встановлює кримінальну відповідальність за відправку листівок, грошей, ліків тощо через кордон на Північ.

За кілька годин Південь заявив, що виконає її вимогу. І новий закон був прийнятий у грудні, попри зростаючу критику з боку цивільних та міжнародних організацій, включаючи ООН.

Кім Йо Чжон та голова Південної Кореї (фото: wikimedia.org)

Як зародилася династія Кім

В офіційній версії, засновник династії Кім, дідусь Йо Чжон і нинішнього лідера Північної Кореї, практично самотужки звільнив корейський народ від японського колоніального правління 1945 року. Нібито він вів війну за незалежність біля підніжжя гори Пекту, величної гори на кордоні Півночі та Китаю.

Але насправді Кім Ір Сен був молодшим офіцером Радянської Армії, який після капітуляції Японії та за сприяння США, був призначений Сталіним головним лідером комуністичної Півночі.

У Північній Кореї створили легенду, яка є джерелом легітимності династії Кімів і наділяє рятівника та його нащадків якимись особливими здібностями.

Кім Йо Чжон має дуже багато влади (фото: wikimedia.org)

Чи стане Є Чжон главою КНДР

За словами Сон-Юн Лі, згідно із законами, влада має перейти до одного з дітей Кім Чен Ина, а не до брата чи сестри. Але Кім Йо Чжон дуже наполеглива і поки що невідомо, що можна очікувати від неї в майбутньому.

У 2020 році Кім Чен Ин захворів і навіть ходили чутки, що він при смерті, в ЗМІ почали активно обговорювати, що наступницею брата стане Йо Чжон. І хоча за законом це було неможливо, але сестра лідера країни має дуже багато влади в руках. І швидше за все вона стала б новим лідером.