Міла Нітіч повідомила про розставання з коханим, за якого збиралася заміж

Близько місяця тому українська виконавиця Міла Нітіч оголосила про заручини зі своїм обранцем, ім'я якого вона не стала розкривати. Але тепер артистка підтвердила, що самотня.

Про це зірка розповіла у коментарі виданню OBOZ.UA, і РБК-Україна (проєкт Styler) пише детальніше. що відомо.

Міла Нітіч скасувала весілля з коханим

Про пропозицію руки та серця знаменитість оголосила напередодні. Вона розповідала, що її обранець молодший на 6 років і що він не має відношення до публічної діяльності чи сфери шоубізнесу. Чоловік займається підприємництвом, але його ім'я чи інші подробиці Нітіч розкривати тоді не стала.

Наразі ж, коли її запитали про особисте, співачка підтвердила, що тепер самотня.

"Зараз я одна. Сталися дуже болісні події в моєму житті, але наразі я не готова про них говорити. Обіцяю, що обов’язково розповім, коли буду готова", - сказала Нітіч.

Міла Нітіч розійшлася з коханим (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Раніше зірка сцени говорила, що стосунки з чоловіком тривали лише кілька місяців. Артистка, коли коментувала заручини, ще тоді підкреслювала, що, хоч і прийняла пропозицію руки та серця, під вінець вона не поспішає.

"Стосунки почалися нещодавно, буквально декілька місяців тому. Маю надію, що це буде надовго. Ми живемо разом. У нас різниця у віці в шість років, він молодший. Наразі він займається відкриттям свого власного бізнесу, що пов'язаний із харчовою промисловістю. Він взагалі не з музичної сфери", - пояснювала Міла.

"Він освідчився мені. Я сказала "так". Я зараз заручена і далі буде. Про весілля я ще не думала. Наразі я не хочу квапитися. Я обов'язково продумаю це до найдрібніших деталей. Я, звісно, хотіла б бути в розкішній сукні. Я хотіла б, щоб це було весело, в колі найближчих друзів. Але я розумію, що зараз немає того настрою. Хочеться відсвяткувати після перемоги", - також ділилася вона.

Що говорила Міла Нітіч про особисте життя (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

До слова, Нітіч брала участь у шоу "Голос країни", а також у "Новій хвилі", де у 2009 році разом із гуртом "Пара Нормальних" зайняла 7 місце. Тоді артистка здобула грошовий приз у розмірі 50 тисяч доларів від Пугачової.

Наразі співачка продовжує розвиток своєї музичної кар'єри, а на тему особистого вона коментує доволі рідко.