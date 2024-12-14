Мила Нитич сообщила о расставании с любимым, за которого собиралась замуж

Около месяца назад украинская исполнительница Мила Нитич объявила о помолвке со своим избранником, имя которого она не стала раскрывать. однако теперь артистка подтвердила, что одинока.

Мила Нитич отменила свадьбу с возлюбленным

О предложении руки и сердца знаменитость объявила накануне. Она рассказывала, что ее избранник моложе на 6 лет и что он не имеет отношения к публичной деятельности или сфере шоу-бизнеса. Мужчина занимается предпринимательством, но его имя или другие подробности Нитич раскрывать тогда не стала.

Сейчас же, когда ее спросили о личном, певица подтвердила, что теперь одинока.

"Сейчас я одна. Произошли очень болезненные события в моей жизни, но пока я не готова о них говорить. Обещаю, что обязательно расскажу, когда буду готова", - сказала Нитич.

Мила Нитич разошлась с возлюбленным (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Ранее звезда сцены говорила, что отношения с мужчиной длились всего несколько месяцев. Артистка, когда комментировала помолвку, еще тогда подчеркивала, что, хоть и приняла предложение руки и сердца, под венец она не спешит.

"Отношения начались недавно, буквально несколько месяцев назад. Надеюсь, что это будет надолго. Мы живем вместе. У нас разница в возрасте в шесть лет, он младше. Сейчас он занимается открытием своего собственного бизнеса, связанного с пищевой промышленностью. Он вообще не из музыкальной сферы", - объясняла Мила.

"Он сделал мне предложение. Я сказала "да". Я сейчас помолвлена и дальше будет. О свадьбе я еще не думала. Сейчас я не хочу торопиться. Я обязательно продумаю это до мельчайших деталей. Я, конечно, хотела бы быть в роскошном платье. Я хотела бы, чтобы это было весело, в кругу самых близких друзей. Но я понимаю, что сейчас нет того настроения. Хочется отпраздновать после победы", - также делилась она.

Что говорила Мила Нитич о личной жизни (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

К слову, Нитич участвовала в шоу "Голос країни", а также в "Новой волне", где в 2009 году вместе с группой "Пара Нормальных" заняла 7 место. Тогда артистка получила денежный приз в размере 50 тысяч долларов от Пугачевой.

Сейчас певица продолжает развитие своей музыкальной карьеры, а на тему личного она комментирует довольно редко.