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Міль більше ніколи не буде вас турбувати та втече назавжди, якщо ви зробите ось це

Фото: Як позбавитися від молі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Кухонна міль завдає проблем всім запасам на кухні, а ще вона дуже швидко розмножується.

Як позбавитися її назавжди, читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на польске видання PrzyślijPrzepis.

Що не любить кухонна міль?

Понад усе метеликам не подобається порядок, дотримання гігієни та продумана організація зберігання сипучих продуктів. В основному комахи не можуть проникати через скло, тому скляні банки є їхнім ворогом.

Відразу після покупки борошна або рису треба висипати це в скляну банку і підписати. Зберігати продукти в паперових пакетах з магазину, навіть закритих спеціальною кліпсою, немає сенсу.

Міль також протиснеться крізь мікропори в пластику.

Ворог No1 харчової молі - це лавровий лист. Досить покласти 2-3 листочка в пакети з борошном, сушеними грибами та іншими сипучими продуктами, які люблять комахи, щоб їх звідти вигнати.

Також бажано регулярно мити шафи, в яких ви зберігаєте сипучі продукти, сумішшю гарячого оцту та води, а потім обполіскувати цією сумішшю їх внутрішність і витирати насухо.

Як тільки метелики відчують запах оцту, вони майже відразу вилетять.

Ви також можете розмістити в шафах ватні кульки, змочені ванільним ароматизатором, або чайні пакетики з сушеної м’ятою. Те, що приємно нашому носу, молі не до смаку. Ще один домашній засіб від харчової молі - турбонабір із 3 спецій у мисці проти молі.

Домашній засіб від харчової молі - турбосуміш 3 спецій

Кожна з цих спецій може впоратися з кухонною міллю сам, але ще краще і інтенсивніше вони будуть працювати разом, в суміші.

Моль втече від вас, якщо ви покладете в миску кілька лаврових листочків, гвоздики і сушеної м’яти (можна з пакетика або чаю). Кожні кілька днів замінюйте спеції свіжими. Щоб аромат повільніше розвіювався, миску зі спеціями можна накрити харчовою фольгою і проткнути її в кількох місцях зубочисткою. Харчова міль все одно відчує запах.

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