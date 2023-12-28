В Миколаївській області людям роздали гуманітарку з Росії: деталі скандалу
Жителі Очакова Миколаївської області отримали гуманітарну допомогу, де також були деякі продукти виробництва РФ. У місті спалахнув скандал.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на мешканку Очакова Ганну Голошу у Facebook.
Деталі скандалу із гуманітаркою
Відомо, що продукти городянка отримала 25 грудня. У коробці з крупами, оліями та консервами Ганна виявила консервовану кашу з рисом та яловичиною "М'ясофф"Губернаторська", яку виготовили в РФ, а також чай "Гіта" з Ленінградської області.
За словами Ганни, що таке сталося вперше, але попросила місцеву владу розібратися у цьому питанні.
"І питання були тільки, чому продукція з Росії приходить до нас як гуманітарка? Так, це частково і це вперше, раніше такого продукту не надходило. Але потрібна ретельніша ревізія і контроль того, що саме нам надходить. Потрапляння продукції з країни агресора в Україну - неприпустимо”, - написала вона.
У гуманітарці опинилися товари з РФ (фото: Очаківський портал/Facebook)
Відповідь Очаківської міської ради
Очаківська міськрада відреагувала на ситуацію в коментарях. Зазначається, що близько 3 тисяч одиниць гуманітарної допомоги отримали від Миколаївської ОВА. Вже перевірено близько 100 наборів на наявність таких продуктів.
"Але ми не упаковуємо ці комплекти самі, ми отримуємо цю допомогу централізовано і не маємо такої можливості щоразу перевіряти весь зміст партії, це просто фізично не можливо тією кількістю працівників, які задіяні в даному процесі! А ось з вашого боку було б правильніше не виносити це на Фейсбук, а звернутися до адміністрації для оперативного вирішення цієї ситуації, а ті російські консерви згодувати собаці", - написали у міській раді.
До речі, у коментарях люди вказали, що вони також отримували таку гуманітарку, але продуктів із РФ там не було.
- Я отримала мамі гуманітарку то цих товарів не було в коробці я так розумію, що може витягли, а може не доповіли це вже таке собі запитання.
- Нам теж давали таке ще літом. Мене теж здивувало те, що ті каші з РФ. У нас навіть собаки не захотіли того їсти.
- В нас таких товарів не було.
- Я отримала і тесть отримав набір, так цього не було у коробці(чай, каша, та кілька), був лише із консерв паштет!
Нагадаємо, що в Україні громадянам і далі продовжують видавати гуманітарну допомогу, якщо вони цього потребують.