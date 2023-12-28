В Миколаївській області людям роздали гуманітарку з Росії: деталі скандалу

Деталі скандалу із гуманітаркою

Відомо, що продукти городянка отримала 25 грудня. У коробці з крупами, оліями та консервами Ганна виявила консервовану кашу з рисом та яловичиною "М'ясофф"Губернаторська", яку виготовили в РФ, а також чай "Гіта" з Ленінградської області.

За словами Ганни, що таке сталося вперше, але попросила місцеву владу розібратися у цьому питанні.

"І питання були тільки, чому продукція з Росії приходить до нас як гуманітарка? Так, це частково і це вперше, раніше такого продукту не надходило. Але потрібна ретельніша ревізія і контроль того, що саме нам надходить. Потрапляння продукції з країни агресора в Україну - неприпустимо”, - написала вона.

У гуманітарці опинилися товари з РФ (фото: Очаківський портал/Facebook)

Відповідь Очаківської міської ради

Очаківська міськрада відреагувала на ситуацію в коментарях. Зазначається, що близько 3 тисяч одиниць гуманітарної допомоги отримали від Миколаївської ОВА. Вже перевірено близько 100 наборів на наявність таких продуктів.

"Але ми не упаковуємо ці комплекти самі, ми отримуємо цю допомогу централізовано і не маємо такої можливості щоразу перевіряти весь зміст партії, це просто фізично не можливо тією кількістю працівників, які задіяні в даному процесі! А ось з вашого боку було б правильніше не виносити це на Фейсбук, а звернутися до адміністрації для оперативного вирішення цієї ситуації, а ті російські консерви згодувати собаці", - написали у міській раді.

До речі, у коментарях люди вказали, що вони також отримували таку гуманітарку, але продуктів із РФ там не було.