Деякі українці отримають продуктові набори та допомогу для дітей: як зареєструватися

В Україні громадянам і далі продовжують видавати гуманітарну допомогу, якщо вони цього потребують. Причому можна отримати не тільки продуктові набори, а й допомогу для дітей.

Про те, як подати заявку на отримання допомоги, читайте у матеріалі нижче.

Хто може отримати допомогу

Сім'ї з Краматорська з дітьми до 3-х років можуть отримати гуманітарну допомогу для малюків у вигляді дитячих сумішей та підгузків.

Також можна отримати продуктові набори.

Як зареєструватись

Щоб зареєструватися на отримання благодійної допомоги, необхідно заповнити та надіслати заявку за посиланням.

У формі реєстрації вкажіть таку інформацію:

ПІБ дитини

дата народження дитини

стать дитини

якщо потрібні підгузки, то вкажіть розмір

якщо потрібна суха суміш, то вкажіть це

ПІБ одного з батьків (хто отримуватиме допомогу)

номер контактного телефону батька чи матері (хто отримуватиме допомогу)

РНОКПП батька чи матері (хто отримуватиме допомогу)

місце реєстрації дитини

фактична адреса вашого місця проживання

дані документа, що засвідчує особу одного з батьків (хто отримуватиме допомогу)

вкажіть район

Заявки на отримання гуманітарної допомоги приймаються до 22 вересня 2023 року включно до 18:00.

Якщо ви заповнили заявку правильно, з вами зв’яжеться оператор для уточнення деталей.