Деякі українці отримають продуктові набори та допомогу для дітей: як зареєструватися
В Україні громадянам і далі продовжують видавати гуманітарну допомогу, якщо вони цього потребують. Причому можна отримати не тільки продуктові набори, а й допомогу для дітей.
Про те, як подати заявку на отримання допомоги, читайте у матеріалі нижче.
Хто може отримати допомогу
Сім'ї з Краматорська з дітьми до 3-х років можуть отримати гуманітарну допомогу для малюків у вигляді дитячих сумішей та підгузків.
Також можна отримати продуктові набори.
Як зареєструватись
Щоб зареєструватися на отримання благодійної допомоги, необхідно заповнити та надіслати заявку за посиланням.
У формі реєстрації вкажіть таку інформацію:
- ПІБ дитини
- дата народження дитини
- стать дитини
- якщо потрібні підгузки, то вкажіть розмір
- якщо потрібна суха суміш, то вкажіть це
- ПІБ одного з батьків (хто отримуватиме допомогу)
- номер контактного телефону батька чи матері (хто отримуватиме допомогу)
- РНОКПП батька чи матері (хто отримуватиме допомогу)
- місце реєстрації дитини
- фактична адреса вашого місця проживання
- дані документа, що засвідчує особу одного з батьків (хто отримуватиме допомогу)
- вкажіть район
Заявки на отримання гуманітарної допомоги приймаються до 22 вересня 2023 року включно до 18:00.
Якщо ви заповнили заявку правильно, з вами зв’яжеться оператор для уточнення деталей.
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