У Миколаєві відбудують школу, зруйновану росіянами: перші фото проекту

Як виглядатиме відновлений навчальний заклад

"Це - найбільша школа у Миколаєві, найбільша у Корабельному районі. Наша мета - представити, як школа буде виглядати візуально, які параметри матиме. Навчання у Миколаєві має бути безпечним, очним, сучасним. Це наше майбутнє і без цього розвиток нашого міста, як сучасного міста, є неможливим", - заявив Поляков.

Також зазначається, що заклад матиме екологічний напрям навчання.

"У проєктних рішеннях ми втілюємо ідею - створити новий освітньо-технологічний заклад з екологічним напрямком навчання. Будівлю старої школи ми дбайливо зберігаємо, надаючи просторам нових сенсів", - пояснила Кирій.

За її словами, на місці зруйнованої частини збудують новий сучасний корпус з експлуатованою зеленою покрівлею, підземним укриттям та енергоощадними технологіями.

Ось так виглядатиме відновлена школа (фото: Агенція розвитку Миколаєва)

Наступним етапом має стати залучення коштів із США. Наголосимо, що коштів з місцевого або державного бюджету на проведену роботу не витрачали.

Додамо, що школа після відбудови зможе прийняти на навчання 1326 дітей.

Ось так виглядатиме відновлена школа (фото: Агенція розвитку Миколаєва)

Графічні матеріали виконані в рамках меморандуму між Миколаївською міською радою, віцепрезиденткою Національної спілки архітекторів України Оленою Олійник, благодійним фондом із США "Sweetanok" команди Миколаївського муніципалітету та Архітектурно-проєктної групи Анни Кирій.

Ось так виглядатиме відновлена школа (фото: Агенція розвитку Миколаєва)

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