У Миколаєві армія РФ вбила маму чемпіонки зі стрибків на батуті: деталі
У Миколаєві вчора, 21 березня, внаслідок балістичного обстрілу загинула мама української спортсменки, яка входить до національної збірної України зі стрибків на батуті Світлани Малькової. Олена Сиванич працювала на промисловому підприємстві, куди росіяни спрямували ракету.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства молоді та спорту України.
Деталі
Жінці було 55 років. Внаслідок обстрілу постраждало шестеро людей.
Звістку про смерть матері Малькова отримала напередодні змагань Кубка світу в Котбусі у Німеччині. Ці змагання є ліцензійними до Олімпійських ігор у Парижі-2024.
"Сьогодні російська ракета вбила мою маму", - написала в Instagram сестра Світлани, Лєна.
Мама Світлани Малькової (фото: facebook.com/minmolodsport)
У Мінспорту додали, що перше знайомство спортсменки зі стрибками на батуті почалося саме у спорткомплексі цього підприємства, яке сьогодні стало ціллю росіян.
"Тут проходили її перші тренування і почався шлях у великий спорт", - додали у відомстві.
Світлана Малькова - чемпіонка Всесвітніх ігор-2017, срібна призерка Європейських ігор-2019, бронзова призерка чемпіонату Європи-2018 у синхронних стрибках на батуті
Світлана Малькова (фото: facebook.com/minmolodsport)
Що відомо про обстріл Миколаєва
Російські загарбники для удару по Миколаєву використали балістичне ракетне озброєння. Обстріл здійснювався з території тимчасово окупованого Криму.
Внаслідок ракетної атаки пошкоджено промислове підприємство. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. На жаль, є жертви. Вже відомо про 6 поранених працівників. Одна жінка загинула.
Проводиться обхід житлового приватного сектору, серед багатоповерхівок ушкодження не виявили. Спочатку повідомлялося про одну людину, яка отримала поранення, втім кількість постраждалих продовжувала зростати.
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