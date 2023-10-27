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"Мамо, я ще дуже маленька, щоб помирати". Як живуть мешканці Миколаївщини після бомбардувань (відео)

Миколаївська область, П'ятниця 27 жовтня 2023 11:29
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"Мамо, я ще дуже маленька, щоб помирати". Як живуть мешканці Миколаївщини після бомбардувань (відео) Село Луч потерпає від російських обстрілів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Село Луч у Миколаївській області певний час було так званою "сірою зоною" та перебувало під обстрілами окупантів. Мама Любов з донькою Златою три місяці жили в бомбосховищі. Маленька дівчинка вже розуміє, що таке смерть і що таке війна.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Telegram-каналі "Новини Приазов'я" розповідає історію Любові та Злати.

Будинок Любові та Злати майже зруйнований. Їхній під'їзд розтрощений разом зі сходами. Дівчата мешкають на п'ятому поверсі, тому використовують драбину, щоб потрапити у квартиру.

Для цього спирають її на стіну будинку та залізають у вціліле вікно. Любов каже, що в стіну їхньої квартири влучив снаряд. Тепер там немає ні вікон, ні дверей.

Маленька Злата розповідає, що раніше в неї була кішка. Проте тварина втекла.

"Вона втекла, мабуть, померла від війни чи голоду. Я просто не знаю, що з нею зараз", - каже дівчинка.

Мама з дитиною протягом трьох місяців жили в бомбосховищі.

"Моя дитина розуміє, що таке війна, що можна померти", - каже її мама.

Дев'ятирічна Злата одна з небагатьох дітей, хто повернувся в село Луч на Миколаївщині. Там продовжує працювати дитячий садочок, щоправда, дистанційно. Він також стоїть з розбитими стінами, плівкою замість скла на вікнах і сирістю від опадів всередині.

Сільська школа так само пошкоджена та наразі не працює.

У Лучі пошкоджено майже кожну будівлю, а по селу немає газу та опалення. Однак разом із тим місцеві мешканці не втрачають надію, вірять у відбудову села та навіть повертаються додому з евакуації.

Так зробила Валентина Василівна. Вона чекає на повернення своєї сім'ї. Одна онука вже приїхала, інша - поки дуже далеко з дитиною.

"На мир (сподіваємось - ред.). Щоб наші діти не страждали й не плакали", - висловлює свої надії Валентина Василівна.

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