Микола Тищенко заявив у поліцію про напад: що відомо

Тищенко подав заяву

Факт нападу на Миколу Тищенко підтвердила у коментарі для нашого видання речниця Львівської обласної поліції Світлана Добровольська.

"Усе, що я можу повідомити, це те, що надійшло звернення, розпочато кримінальне провадження за статтею 125. Встановлюємо осіб й обставини подій. З'ясовуємо, що сталось", - повідомила речниця і сказала, що ніяких додаткових подробиць наразі не повідомляється.

Що ж насправді сталося з Тищенко?

Як повідомив радник голови Львівської ОВА Олег Радик у спільноті "Брюховицька політика" в Facebook, Миколу Тищенко просто вдарили по шиї та трохи обматюкали.

"У Брюховичах дали по шиї нардепу Колі Тищенку. 28.10.2023 о 19:05 у ВП №1 (Шевченківський) Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області звернувся Тищенко Микола Миколайович, 17.05.1972 р.н., житель м. Київ, пр. Оболонський, 27А/186, народний депутат України, про те, що 28.10.2023 близько 18:00 у смт Брюховичі по вул. Смолиста, 10 невідома особа на ім’я Василь нанесла йому тілесні ушкодження, а саме: вдарила рукою в область шиї, а також нецензурно висловлювалась в його сторону та погрожувала фізичною розправою народному депутату України", - сказано у повідомленні.

У коментарях також повідомили, що ніби Тищенко опинився у Брюховичах, бо хотів втрутитися у справу про розкрадання державної власності по вул. Смолистій. Він намагався потрапити на територію приватної власності.

Також українців обурило, що заяву Тищенко одразу зареєстрували у ЄРДР.

Варто зазначити, що ще на початку 2023 року Миколу Тищенко виключили з партії "Слуга народу" та звільнили з посади заступника голови фракції у ВРУ – через його подорож до Таїланду на зустріч з "українською громадою" у чотиризірковому готелі.